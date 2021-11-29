التكريم الأخير في إسبانيا.. ميسي يحصل على جائزة بيتشيتشي من ماركا

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 15:51

كتب : عبد الرحمن فوزي

ليونيل ميسي

حصل ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة الأسبق على جائزة البيتشيتشي المقدمة من صحيفة ماركا الإسبانية والتي تقدم لهداف الدوري الإسباني.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني

وكان ميسي قد حصل لقب هداف الدوري الإسباني في الموسم الماضي بتسجيله لـ 30 هدفا مع برشلونة بفارق سبعة أهداف عن جيرارد مورينو أقرب منافسيه.

وحصل ميسي على الجائزة للمرة الثامنة خلال مسيرته مع برشلونة.

أخبار متعلقة
الأهلي يرفض استلام خطاب اللجنة الأولمبية بخصوص نتيجة الانتخابات.. ويتمسك بفوز العامري كين يعوض مشجعا وزوجته عن تأجيل مباراة توتنام وبيرنلي تقرير يكشف موقف رونالدو من حضور حفل الكرة الذهبية الأهلي يعلن اللجوء لهيئة قضايا الدولة لحسم فوز العامري فاروق بمنصب النائب

وكان ميسي قد رحل في بداية الموسم الحالي عن برشلونة بعد نهاية عقده وانتقل لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وفي الحفل نفسه قدمت بعض الجوائز الأخرى، جائزة زامورا كأفضل حارس والتي حصل عليها يان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد للمرة الخامسة والذي سكنت شباكه 25 هدفا وحافظ على شباكه نظيفة في 18 مباراة.

كما توج دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد والذي قاد فريقه للتتويج باللقب على جائزة ميجيل مونوز كأفضل مدرب في الموسم الماضي، والتي حصل عليها للمرة الثالثة.

وحصل لويس سواريز لاعب أتليتكو مدريد على جائزة ألفريدو دي ستيفانو والتي تقدم لأفضل مهاجم في الدوري الإسباني بعد تسجيله لـ 21 هدفا.

كما حصل جيرارد مورينو لاعب فياريال على جائزة زارا والتي تقدم لهداف الدوري الإسباني من اللاعبين الإسبان بعد تسجيله لـ 23 هدفا.

ليونيل ميسي بيتشيتشي،الدوري الإسباني، ماركا
نرشح لكم
لوبيتيجي: كانت لدينا ركلة جزاء واضحة أمام ريال مدريد ولم يرغبوا في مراجعتها كاسيميرو: أحب لوبيتيجي.. وكنت قريبا من ركلة الجزاء المحتملة أنشيلوتي: فينيسيوس لم يلعب المباراة التي توقعها الجميع فينيسيوس ينقذ ريال مدريد.. الملكي يعمق صدارته بالفوز على إشبيلية
أخر الأخبار
الأهلي يخاطب الاتحاد المصري والإفريقي والدولي لحل أزمة كأس العالم للأندية 7 دقيقة | مصر
ترتيب الكرة الذهبية - دياز وباريلا ومورينو معا في المركز الـ26 14 دقيقة | أوروبا
مباشر - قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي 28 دقيقة | مصر
مصدر من كاف لـ في الجول: رفضنا موعد مونديال الأندية من قبل.. ونسعى لقائمة مفتوحة 52 دقيقة | إفريقيا
محرز ينافس 10 لاعبين على جائزة فيفا لأجمل هدف في العام ساعة | أوروبا
مساعد مدرب فلسطين لـ في الجول: استعددنا بشكل جيد للغاية لكأس العرب.. وطموحنا التأهل ساعة | كأس العرب 2021
التكريم الأخير في إسبانيا.. ميسي يحصل على جائزة بيتشيتشي من ماركا 2 ساعة | الدوري الإسباني
تونس والمغرب.. ألا نريد كلنا أن نعيش متعة الـ 602 يوما والـ 3 فصول 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 2 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 3 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 4 الخطيب رئيسا للنادي الأهلي للدورة الثانية.. ومرتجي أمينا للصندوق