التكريم الأخير في إسبانيا.. ميسي يحصل على جائزة بيتشيتشي من ماركا

حصل ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة الأسبق على جائزة البيتشيتشي المقدمة من صحيفة ماركا الإسبانية والتي تقدم لهداف الدوري الإسباني.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان الدوري الإسباني

وكان ميسي قد حصل لقب هداف الدوري الإسباني في الموسم الماضي بتسجيله لـ 30 هدفا مع برشلونة بفارق سبعة أهداف عن جيرارد مورينو أقرب منافسيه.

وحصل ميسي على الجائزة للمرة الثامنة خلال مسيرته مع برشلونة.

وكان ميسي قد رحل في بداية الموسم الحالي عن برشلونة بعد نهاية عقده وانتقل لباريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وفي الحفل نفسه قدمت بعض الجوائز الأخرى، جائزة زامورا كأفضل حارس والتي حصل عليها يان أوبلاك حارس أتليتكو مدريد للمرة الخامسة والذي سكنت شباكه 25 هدفا وحافظ على شباكه نظيفة في 18 مباراة.

كما توج دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد والذي قاد فريقه للتتويج باللقب على جائزة ميجيل مونوز كأفضل مدرب في الموسم الماضي، والتي حصل عليها للمرة الثالثة.

وحصل لويس سواريز لاعب أتليتكو مدريد على جائزة ألفريدو دي ستيفانو والتي تقدم لأفضل مهاجم في الدوري الإسباني بعد تسجيله لـ 21 هدفا.

كما حصل جيرارد مورينو لاعب فياريال على جائزة زارا والتي تقدم لهداف الدوري الإسباني من اللاعبين الإسبان بعد تسجيله لـ 23 هدفا.