الأهلي يرفض استلام خطاب اللجنة الأولمبية بخصوص نتيجة الانتخابات.. ويتمسك بفوز العامري

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 15:46

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

رفض النادي الأهلي استلام خطاب من اللجنة الأولمبية المصرية مدرج فيه نتيجة انتخابات النادي الأخيرة.

وجاء رفض الأهلي بسبب عدم إدراج اسم العامري فاروق نائب رئيس النادي ضمن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.

وكشف الأهلي أن حيثيات رفض النادي أنه لم يتقدم للجنة الأولمبية بأوراق ومحاضر الجمعية العمومية لاعتمادها حتى الآن.

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وأعرب الأهلي عن مفاجآته باللجنة الأولمبية ترسل الخطاب المشار إليه طواعية دون سبب واضح، والأمر الذي ترتب عليه قيام إدارة النادي بمخاطبة الأولمبية المصرية تؤكد فيه على سلامة كل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وكان العامري فاروق قد فاز بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية بعدما تم عرض أمره على الجمعية العمومية من خلال استمار التصويت المعتمدة من الجهة الإدارية.

وحصل العامري فاروق على نسبة تزيد على 25% من عدد الحضور، إذ حصل على 94% وهو ما يفي بفوزه بالتزكية -وفقا لتقرير الأهلي- استنادا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وشدد الأهلي أن طلب عرض أمر العامري فاروق على الجمعية العمومية مرة ثانية يتنافى مع المنطق واللوائح والقوانين.

وأشار الأهلي إلى أن الغرض قد تحقق بإدراج اسم العامري فاروق في استمارة الترشيح وقيام أعضاء الأهلي بالتصويت عليه والحصول على أعلى الأصوات بـ 19 ألفا و472 صوتا.

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