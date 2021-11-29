تقرير يكشف موقف رونالدو من حضور حفل الكرة الذهبية

كشف الصحفي البرتغالي بيدرو سيبولفيدا موقف كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد من حضور حفل الكرة الذهبية والذي سيقدم من صحيقة فرانس فوتبول في فرنسا اليوم الإثنين.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد

وفقا لسيبوفيلدا فإن رونالدو لن يكون حاضرا في حفل تقديم الجائزة في فرنسا اليوم وهو ما يؤكد عدم تتويجه بالجائزة.

وسبق لرونالدو التتويج بالكرة الذهبية في خمس مناسبات من قبل كان آخرها في عام 2017.

وكانت بعض التقارير قد كشفت عن عدم حضور محمد صلاح لاعب ليفربول إلى الحفل أيضا.

ولكن وفقا للتقارير فإن كل من كريم بنزيما، وروبيرت ليفاندوفسكي، وليونيل ميسي سيكونون حاضرين للحفل بشكل طبيعي.

وتشير الترشيحات إلى أن الأقرب إلى التتويج بالجائزة هو واحد من ميسي وليفاندوفسكي.

وفقا لبعض التسريبات فإن ميسي والحاصل على الكرة الذهبية ست مرات من قبل هو من أخبرته الصحيفة بتتويجه بالجائزة بالفعل.