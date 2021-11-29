مدرب الإمارات: ذاهبون إلى قطر من أجل اللقب

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 13:33

كتب : عبد الرحمن فوزي

فان مارفيك

شدد بيرت فان مارفيك مدرب منتحب الإمارات على نية فريقه للمنافسة على تحقيق لقب كأس العرب 2021 المقام في قطر.

وقال فان مارفين في حوار مع موقع الفيفا الرسمي: "البطولة ستكون مفيدة بالنسبة لنا، لإننا ما زلنا في منتصف عملية تطوير المنتخب وسيكون هناك لاعبون جيدون للغاية لأنها ستقام في البلد والملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2022 العام المقبل، لذلك سيكون اختبارا جيدا للفريق".

واستمر "أنا أملك بالفعل خبرة البطولات في قطر بعد كأس الخليج في العالم الماضي وأعرف الجو ومن الجيد إن معايير الملاعب وستكون مرتفعة، فنحن نلعب مباريات التصفيات في ملاعب تكون بمستوى منخفض وتغير مستوى المباراة".

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وتابع "خلال فترة عملي في آسيا لم يختلف عملي داخل غرف خلع الملابس كثيرا عن أوروبا، أشياء مثل درجات الحرارة والثقاقة تكون لها لحظاتها، ولكن وقوفي في غرف خلع الملابس وداخل الملعب لا يختلف وتلك هي اللحظات التي استمتع بها أكثر".

وأضاف "بما إننا أتينا إلى البطولة فنحن نريد الفوز بها، لن يكون الأمر سهلا لوجود فرق قوية هنا وأعلى منا في التصنيف العالمي لذلك سيكون تحديا كبيرا، ولكن أنا اصطحب فريقي الأفضل".

وأتم "البطولة ستطعينا خبرة كبيرة وستكون بمثابة تحضير جيد للمباريات الأربعة الأخيرة في تصفيات كأس العالم، وسنذهب كعادتنا دائما، نهدف للفوز بكل مباراة".

وتحتل الإمارات المركز الثالث في المجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 خلف كوريا الجنوبية وإيران.

وتفتتح الإمارات مبارياتها في كأس العرب غدا الثلاثاء بمواجهة سوريا في الجولة الأولى.

وأوقعت القرعة الإمارات في المجموعة الثانية بجانب كل من سوريا، وتونس، وموريتانيا.

كأس العرب الإمارات فان مارفيك
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