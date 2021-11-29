راديو مونت كارلو: نيمار يغيب 6 أسابيع بسبب الإصابة

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 12:44

كتب : عبد الرحمن فوزي

نيمار - باريس سان جيرمان

كشفت إذاعة راديو مونت كارلو مدة غياب نيمار لاعب باريس سان جيرمان بعد الإصارة التي تعرض لها خلال مباراة سانت إيتيان بالدوري الفرنسي.

وفاز باريس سان جيرمان على سانت إيتيان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 15 من الدوري الفرنسي.

وأصيب نيمار في الدقائق الأخيرة من المباراة بالتواء قوي في الحاكل استدعى استبداله لعدم قدرته على إكمال المباراة.

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وفقا لراديو مونت كارلو فنيمار قد تعرض لالتواء حاد في الكاحل وسيغيب عن الملاعب لمدة ستة أسابيع على الأقل، وهو ما يعني غيابه حتى نهاية عام 2021.

وسيجري نيمار فحوصات جديدة اليوم في باريس للوقوف على المدة النهائية لغيابه ومدى قوة الإصابة التي تعرض لها.

نيمار كان قد غاب في تسع مباريات بالفعل من قبل في الموسم الحالي عن باريس سان جيرمان، ومع الإصابة الجديدة فقد يغيب الجناح البرازيلي لخمسة مباريات جديدة على الأقل.

وكتب نيمار عبر حسابه على إنستاجرام عقب المباراة: "سوف أتعافى، من سوء الحظ فإن تلك التعثرات هي جزء من حياة الرياضي، والآن يجب أن أرفع رأسي للأعلى وساعود أقوى وأفضل".

نيمار شارك مع باريس سان جيرمان منذ بداية الموسم في 14 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

نيمار باريس سان جيرمان
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