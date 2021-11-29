هدافو مصر في كأس العرب الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 12:30 كتب : نادر عيد كأس العرب هدافو مصر في كأس العرب مصر اضغط هنا لتتعرف عليهم منتخب مصر كأس العرب نرشح لكم منافس الأهلي – مونتيري صائد العرب.. الأحمر يطارد ثأره من مدرب مصر السابق تاريخ مواجهات الأهلي ضد مونتيري.. تفوق مكسيكي ونيران حمراء كأس العرب - من أطلق الرصاص على مدرب السودان؟ زلزال 99.. من "بالراحة يا حازم" إلى انهيار حلم كأس العالم 2002 أخر الأخبار كأس العرب – جنون في الدوحة.. العراق وعمان يتعادلان في مباراة مثيرة 20 دقيقة | كأس العرب 2021 كأس العرب - مدرب تونس لـ في الجول: معلول ليس جاهزا.. والجزيري كان مضغوطا مع الزمالك 25 دقيقة | كأس العرب 2021 مران المنتخب- حضور وزير الرياضة.. ومشاركة جميع اللاعبين قبل مواجهة لبنان 34 دقيقة | مصر توخيل: تشيلسي سيستعيد ميندي وزياش في كأس العالم حتى لو بلغا نهائي إفريقيا 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي لاعب المغرب السابق لـ في الجول: هؤلاء الأقرب لنصف نهائي كأس العرب.. ونفتخر بصلاح وزياش ومحرز ساعة | كأس العرب 2021 جوارديولا يبدي رأيه في فوز ميسي بالكرة الذهبية ساعة | أوروبا أحدهما بمقصية رائعة.. أحمد ريان يسجل ثنائية جديدة في كأس تركيا ويقود ألتاي لدور الـ32 ساعة | المحترفون مدرب المغرب: مواجهة فلسطين صعبة.. لا يوجد منتخب جاء لـ كأس العرب من أجل النزهة ساعة | كأس العرب 2021 التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. كأس العرب – جنون في الدوحة.. العراق وعمان يتعادلان في مباراة مثيرة أحدهما بمقصية رائعة.. أحمد ريان يسجل ثنائية جديدة في كأس تركيا ويقود ألتاي لدور الـ32 كلوب: تفاجأت من مركز صلاح في الكرة الذهبية.. وليفاندوفسكي استحق الحصول عليها لاعب المغرب السابق لـ في الجول: هؤلاء الأقرب لنصف نهائي كأس العرب.. ونفتخر بصلاح وزياش ومحرز مؤتمر كيروش: كأس العرب فرصة ليثبت اللاعبون أحقيتهم بارتداء قميص مصر الأكثر مشاهدة 1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 3 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 4 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي أمس اليوم غدا الدوري الإسباني 1 أوساسونا 1 إلتشي انتهت الدوري التركي 1 جوزتيبي 1 فنرباهتشة انتهت الدوري البرتغالي 2 إستوريل بارايا 2 سانت كلارا انتهت دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 1 كفر الشيخ 0 الرجاء انتهت الدوري الإيطالي - ساليرنيتانا - يوفنتوس لم تبدأ 21:45 كأس العرب 2021 5 تونس 1 موريتانيا انتهت كأس العرب 2021 1 العراق 1 عمان انتهت كأس العرب 2021 - قطر - البحرين بعد قليل 18:30 كأس العرب 2021 - الإمارات - سوريا لم تبدأ 21:00 الدوري الإنجليزي - إيفرتون - ليفربول لم تبدأ 22:15 الدوري الإنجليزي - أستون فيلا - مانشستر سيتي لم تبدأ 22:15 الدوري الإنجليزي - واتفورد - تشيلسي لم تبدأ 21:30 الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان - نيس لم تبدأ 22:00 الدوري الإيطالي - إنتر ميلان - سبيزيا كالتشيو لم تبدأ 19:30