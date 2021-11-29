لوبيتيجي: كانت لدينا ركلة جزاء واضحة أمام ريال مدريد ولم يرغبوا في مراجعتها

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 12:23

كتب : FilGoal

إشبيلية وريال مدريد

أعرب جولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق إشبيلية عن غضبه من عدم احتساب ركلة جزاء -وصفها بالواضحة- ضد ريال مدريد ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وخسر إشبيلية أمام ريال مدريد بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وتقدم إشبيلية عن طريق رافا مير قبل أن يعادل كريم بنزيمة النتيجة ويخطف فينيسيوس جونيور نقاط المباراة بهدف قاتل.

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وقال لوبيتيجي في تصريحات عقب اللقاء: "أعطينا كل ما ما كان يمكن أن يكون".

وعن ركلة الجزاء غير المحتسبة أوضح "قالوا لي إنها عقوبة واضحة جدا ولكنها لم تحتسب".

وأضاف "لم يرغبوا في مراجعتها بعد ذلك عن طريق الفيديو واتخذوا القرار، وعلينا الإلتزام به".

واختتم تصريحاته "لعبنا بصورة جيدة ولكن لم نخرج بالنتيجة التي أردناها".

وتجمد رصيد إشبيلية عند 28 نقطة من 14 مباراة خاضهم الفريق ليحتل المركز الرابع.

أما ريال مدريد فينفرد بصدارة جدول الترتيب بـ 33 نقطة بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي.

ريال مدريد إشبيلية لوبيتيجي
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