لاعب المغرب لـ في الجول: كل الفرق متساوية الحظوظ في كأس العرب.. والدوري السعودي الأفضل

يرى مروان سعدان أحد لاعبي قائمة منتخب المغرب في بطولة كأس العرب ولاعب الفتح السعودي أن حظوظ جميع المنتخبات متساوية لحصد لقب كأس العرب.

مروان سعداني النادي : الفتح المغرب

ويقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات السعودية والأردن وفلسطين.

ويعتبر سعدان أحد اللاعبين المنضمين إلى قائمة المنتخب المغربي الذي سيقوده المدرب المميز الحسين عموتة في بطولة كأس العرب.

وتحدث FilGoal.com مع مروان سعدان عن طموحه مع المنتخب، واحتمالية مواجهة مصر، ويجيب عن سبب الذي يجعل الدوري السعودي الأفضل في المنطقة العربية.

هل المنتخب المغربي قادر على الفوز بلقب كأس العرب؟

بالنسبة لي جميع الفرق متساوية ولديها حظوظ للفوز باللقب. ولكننا سندافع بشراسة على اللقب الذي فزنا به خلال آخر نسخة والتي أقيمت في السعودية.

ستواجه المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب، ما الرسالة التي قولتها لفراس البريكان قبل سفرك إلى الدوحة؟

مباراتنا أمام المنتخب السعودي، ستكون مباراة خاصة بالنسبة لي، بحكم أنني ألعب في الدوري السعودي مع الفتح وهذا هو عامي الثالث مع الفريق. وسألعب ضد أصدقائي، مثل فراس البريكان ونواف بوشل. أخبرت البريكان بأنها ستكون مجموعة صعبة، وإن شاء الله نتأهل سويًا إلى الدور التالي.

هل تتمنى أن يواجه المنتخب المغربي نظيره المصري خلال هذه النسخة؟

هي مباراة محتملة، بنسبة 50% إلى 50 %، نستطيع أن نلعب معاهم أولا لا، نتمنى أن نواجه المنتخب المصري في الدور نصف النهائي أو النهائي إن شاء الله.

ما هو طموحك خلال بطولة كأس العرب مع المنتخب المغربي؟

طموحي على المستوي الجماعي والفردي، على المستوى الجماعي أن نقوم بتمثيل المنتخب المغربي أحسن تمثيل ونذهب بعيدًا في هذه المسابقة، على المستوى الشخصي لابد ان أقدم مستويات كبيرة أشرف بها نادي الفتح السعودي، والمنتخب المغربي أيضًا.

كنت مشاركا في مباراة تاريخية بين الفتح وضمك بالدوري السعودي، ما تعليقك على هذه المباراة؟

مباراة مجنونة الجميع استمتع بها، في تاريخ الدوري السعودي هذه المرة الثانية التي يتم تسجيل 10 أهداف في مباراة واحدة، مباراة كانت مميزة، الجمهور كانت المستفيد الأكبر من هذه المباراة، وأكبر الخاسرين من هذه المباراة كانوا المدافعين.

ما الذي يجعل الدوري السعودي الأفضل في المنطقة العربية من وجهة نظرك؟

بالنسبة للدوري السعودي أتفق معك بنسبة 100% أنه الدوري الأفضل في المنطقة العربية، جودة اللاعبين الأجانب الموجودة فيه، وجودة المحليين، بالتأكيد هذا يعطي شيء إضافي للمنتخب السعودي، المنتخب هذه الفترة هو منتخب قوي، أتمنى أن يكون اللاعبين في مستواهم دائمًا، وجهة نظري أن جودة اللاعبين هي السبب في ذلك، وكل الظروف ملائمة لجعله الدوري الأفضل.

من هو أفضل لاعب سعودي محلي وأجنبي في الدوري خارج الفتح؟

أفضل لاعب سعودي سأختار من بين الاثنين قائد الهلال سلمان الفرج وسالم الدوسري. أما اللاعب الأجنبي الأفضل فهناك لاعبين كثر، لكني سأختار لاعب فريقي المغربي مراد باتنا.

أفضل خماسي لعبت أمامه في الدوري السعودي؟

حارس أبها عبد العالي المحمدي، مدافع أبها أمين عطوشي، خط الوسط سلمان الفرج. الهجوم عبد الله الحمدان، وواحدًا من بين الثنائي تاوامبا لاعب التعاون وأبرو لاعب الباطن.

ما الفريق الأقرب من وجهة نظرك للتتويج بالبطولة السعودي ولماذا؟

حتى الآن نحن غير قادرين على تحديد بطل الدوري السعودي، مازال هناك 19 مباراة، فيها نقاط كثير، وتغييرات كثيرة، فريق الشباب الآن يلعب على الدوري، وهناك ضمك ينافس أيضًا على الدوري. الاتحاد لديهم مجموعة وفريق، الهلال لديه مباريات مؤجلة أيضًا، هذا السؤال مبكر جدًا الحديث عنه.