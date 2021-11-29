فيفا يعلن مواعيد ونظام تصفيات أوقيانوسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مواعيد ونظام تصفيات منطقة أوقيانوسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وستلعب منتخبات أوقيانوسيا ضد بعضها البعض في دورة مجمعة تستضيفها قطر من 14 إلى 30 مارس المقبل.

وتشارك 9 منتخبات في التصفيات، يتأهل أول 7 إلى الدورة المجمعة مباشرة ويلعب الأخيران، في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مباراة فاصلة ليتأهل الفائز منهما.

وستقسم الثمانية منتخبات على مجموعتين تضم كل منهما 4 فرق وفقا لقرعة تجري اليوم الإثنين، ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ثم يعبر الفائزان للنهائي.

والفائز في النهائي سيتأهل للمحلق القاري ليواجه رابع أمريكا الشمالية في يونيو المقبل، والمنتصر في اللقاء سيعبر لمونديال قطر.

ومنتخبات أوقيانوسيا المشاركة في التصفيات هي نيوزيلاندا وجزر سولومون وكاليدونيا الجديدة وتاهيتي وفيجي وفانواتو وبابوا غينيا الجديدة وتونجا وجزر كوك.

ولم يشارك أي فريق من المذكورين في المونديال من قبل سوى نيوزيلاندا التي ودعت من الدور الأول في نسختي 1982 و2010.