بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن موعد إقامة كأس العالم للأندية في الإمارات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إقامة كأس العالم للأندية في الإمارات العربية المتحدة في فبراير المقبل.

وكشف فيفا عن إقامة مونديال الأندية في الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل بدولة الإمارات.

ويمثل الأهلي المصري قارة إفريقيا، وتشهد البطولة تواجد ثلاثة أندية عربية وهم بجوار الأهلي كل من الهلال السعودي والجزيرة الإماراتي.

وتشهد مدينة زيوريخ السويسرية قرعة منافسات كأس العالم للأندية وتقام في السادسة من مساء اليوم الإثنين.

يذكر أن بطولة أمم إفريقيا بمشاركة المنتخب المصري ستقام في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

ويشارك الأهلي للمرة الثانية على التوالي، والسابعة عموما، في البطولة، رفقة أندية الهلال السعودي ومونتريري المكسيكي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي وتشيلسي الإنجليزي والجزيرة الإماراتي، ونادي بالميراس البرازيلي صاحب لقب كوبا ليبرتادوريس.

ومن المقرر حسبما أعلن فيفا أن تقدم الحفل المذيعة والصحفية سامانثا جونسون على أن يجري القرعة مدير المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم خايمي يارزا بمساعدة قائد تشيلسي السابق جون تيري الذي خاض 78 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

وتأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بالدوحة، ليعادل أفضل إنجاز له في البطولة والذي حققه في عام 2006.