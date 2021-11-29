موعد قرعة كأس العالم للأندية وحفل الكرة الذهبية اليوم 29 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 10:26

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

تُسحب اليوم الإثنين قرعة كأس العالم للأندية 2021 والتي سيشارك فيها الأهلي بطل إفريقيا.

وسيتعرف الأهلي على منافسه في الدور ربع النهائي ومنافسه المحتمل في الدور نصف النهائي إذا واصل مشواره بنجاح في البطولة التي تستضيفها الإمارات.

وتنطلق القرعة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports الإخبارية.

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وينتظر العالم التعرف على النجم المتوج بجائزة الكرة الذهبية، وستبدأ مجلة فرانس فوتبول إعلان ترتيب المراكز من الساعة 5:30 مساء.

وينطلق حفل التتويج الرسمي الساعة 9:30 مساء وتنقله قناة beIN Sports الإخبارية.

وينافس محمد صلاح أيقونة مصر وليفربول 29 نجما على الفوز بالجائزة.

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