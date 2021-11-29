كاسيميرو: أحب لوبيتيجي.. وكنت قريبا من ركلة الجزاء المحتملة

أبدى كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد سعادته بالفوز على إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإسباني.

وقال كاسيميرو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" عقب المباراة: "مباراة ندية في أفضل صورها. إشبيلية يعرف جيدا أنه يلعب تحت قيادة مدرب رائع، والذي أحبه كثيرا عن نفسي".

ويلعب إشبيلية تحت قيادة جولين لوبيتيجي، الذي سبق له تدريب ريال مدريد في بداية موسم 2018-2019.

وأضاف "الشوط الأول كان صعبا علينا للغاية حين كنا وراء الكرة، ولكن هذا هو إشبيلية ويجب أن نمدحه على ذلك".

وتابع "هذه هي كرة القدم، أخذنا خطوة للأمام بفضل التبديلات وساعدنا الجماهير على ذلك. اليوم البدلاء كانوا جيدين للغاية، وللفوز بالألقاب نحن بحاجة لكل اللاعبين".

وعن ركلة الجزاء التي طالب بها إشبيلية قال كاسيميرو: "كنت قريبا للغاية من هذه اللعبة. تقنية الفيديو موجودة لمساعدة كرة القدم ولكنها لم تتدخل، ونحن الذين كنا في الملعب وضحنا أنه لم يلمسه".

وعن فينيسيوس جونيور أوضح "الناس الآن يلاحظون أنه من لاعبي القمة في مدريد، وأحيانا اللاعبين العظام يسجلون من الحد الأدنى ويصنعون الفارق".

واختتم كاسيميرو قائلا: "شرف لي أن ألعب مع (توني) كروس و(لوكا) مودريتش، أستمتع باللعب معهم".

يذكر أن ريال مدريد رفع رصيده إلى 33 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد.