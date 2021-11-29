كاسيميرو: أحب لوبيتيجي.. وكنت قريبا من ركلة الجزاء المحتملة

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 - 00:46

كتب : FilGoal

كاسيميرو مع ريال مدريد أمام شاختار

أبدى كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد سعادته بالفوز على إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإسباني.

وقال كاسيميرو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" عقب المباراة: "مباراة ندية في أفضل صورها. إشبيلية يعرف جيدا أنه يلعب تحت قيادة مدرب رائع، والذي أحبه كثيرا عن نفسي".

ويلعب إشبيلية تحت قيادة جولين لوبيتيجي، الذي سبق له تدريب ريال مدريد في بداية موسم 2018-2019.

أخبار متعلقة
فينيسيوس ينقذ ريال مدريد.. الملكي يعمق صدارته بالفوز على إشبيلية أنشيلوتي: فينيسيوس لم يلعب المباراة التي توقعها الجميع في ليلة تكريم مارادونا.. نابولي يكرم ضيافة لاتسيو برباعية أتليتكو يضرب قادش برباعية ويواصل مطاردة ريال مدريد

وأضاف "الشوط الأول كان صعبا علينا للغاية حين كنا وراء الكرة، ولكن هذا هو إشبيلية ويجب أن نمدحه على ذلك".

وتابع "هذه هي كرة القدم، أخذنا خطوة للأمام بفضل التبديلات وساعدنا الجماهير على ذلك. اليوم البدلاء كانوا جيدين للغاية، وللفوز بالألقاب نحن بحاجة لكل اللاعبين".

وعن ركلة الجزاء التي طالب بها إشبيلية قال كاسيميرو: "كنت قريبا للغاية من هذه اللعبة. تقنية الفيديو موجودة لمساعدة كرة القدم ولكنها لم تتدخل، ونحن الذين كنا في الملعب وضحنا أنه لم يلمسه".

وعن فينيسيوس جونيور أوضح "الناس الآن يلاحظون أنه من لاعبي القمة في مدريد، وأحيانا اللاعبين العظام يسجلون من الحد الأدنى ويصنعون الفارق".

واختتم كاسيميرو قائلا: "شرف لي أن ألعب مع (توني) كروس و(لوكا) مودريتش، أستمتع باللعب معهم".

يذكر أن ريال مدريد رفع رصيده إلى 33 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد.

كاسيميرو ريال مدريد الدوري الإسباني إشبيلية
نرشح لكم
لوبيتيجي: كانت لدينا ركلة جزاء واضحة أمام ريال مدريد ولم يرغبوا في مراجعتها أنشيلوتي: فينيسيوس لم يلعب المباراة التي توقعها الجميع فينيسيوس ينقذ ريال مدريد.. الملكي يعمق صدارته بالفوز على إشبيلية انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2) (1) إشبيلية
أخر الأخبار
تقرير يكشف موقف رونالدو من حضور حفل الكرة الذهبية 11 دقيقة | أوروبا
الأهلي يعلن اللجوء لهيئة قضايا الدولة لحسم فوز العامري فاروق بمنصب النائب 14 دقيقة | الدوري المصري
اختبر معلوماتك - أيهم توج بالكرة الذهبية؟ 59 دقيقة | اختبار في الجول
رانكيك يتولى قيادة مانشستر يونايتد لنهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
البرتغال تعلن إصابة 13 لاعبا بمتحور كورونا الجديد ساعة | أوروبا
مدرب الإمارات: ذاهبون إلى قطر من أجل اللقب ساعة | كأس العرب 2021
مصطفى فهمي لـ في الجول: على اتحاد الكرة معاملة الأهلي مثل بيراميدز والمصري بعد إعلان موعد كأس العالم ساعة | مصر
كأس العرب - منتخب لبنان.. الانفجار لم يكن في مرفأ بيروت فقط ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 2 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 3 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 4 الخطيب رئيسا للنادي الأهلي للدورة الثانية.. ومرتجي أمينا للصندوق