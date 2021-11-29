أنشيلوتي: فينيسيوس لم يلعب المباراة التي توقعها الجميع

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سعادته بالفوز على إشبيلية بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته لقناة "موفيستار" عقب المباراة: "فوز هام للغاية ضد خصم صعب للغاية. نحن سعداء، ولكن المباراة كانت صعبة".

وأضاف "لقد أظهر إشبيلية جودته ولكن في الشوط الثاني كنا أفضل. الأمور كانت صعبة في الشوط الأول لأننا تلقينا الهدف الأول وكان من الصعب علينا أن نضغط للامام".

وأوضح "في الشوط الثاني لعبنا بشكل أفضل خصوصا على الصعيد الدفاعي، وبات لدينا الطاقة التي نحتاجها بالتغييرات".

وعن فينيسيوس جونيور صاحب هدف الفوز قال أنشيلوتي: "لم يلعب المباراة التي توقعها الجميع، ولكنه سجل هدفا خارقا للعادة، إنها تسديدة مذهلة".

أما عن جدول المباريات خصوصا أن ريال مدريد سيلعب مع أتلتيك بلباو يوم الأربعاء قال المدرب الإيطالي: "كل الفرق مرهقة لأننا نلعب كل 3 أيام، ويجب علينا أن نقيم الوضع استعدادا للمباراة التالية، فاللاعبون الأصغر سنا يمنحوننا المزيد من الطاقة".

واختتم أنشيلوتي "الفريق بحالة جيدة للغاية حاليا. يجب أن نواصل ذلك لأن المباريات متقاربة ويجب أن نكون مستعدين".

يذكر أن ريال مدريد رفع رصيده إلى 33 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد.