بظهور الوافدين الجدد.. جلسة تصوير منتخب مصر لبطولة كأس العرب

ظهرت مجموعة اللاعبين الجدد المنضمين لمنتخب مصر في جلسة التصوير الرسمية للفراعنة للمشاركة في كأس العرب.

ويشارك منتخب مصر في كأس العرب في نسختها الجديدة التي تقام في قطر من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأجرى منتخب مصر جلسة التصوير الرسمية له للمشاركة في البطولة العربية بمشاركة جميع لاعبي الفراعنة.

وغاب فقط عن جلسة التصوير أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، بعد لحاقه بالمنتخب في وقت متأخر.

وشهدت الجلسة ظهور مجموعة اللاعبين الجدد للمنتخب وهم أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي، ومحمد عبد المنعم مدافع سموحة، ومروان داوود ظهير أيسر إنبي.

بالإضافة إلى محمود جاد حارس مرمى إنبي ومحمد صبحي حارس مرمى فاركو.

ومهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش، وعمر كمال وأحمد رفعت ثنائي فيوتشر.

وحسين فيصل لاعب وسط سموحة، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي.

ويلعب منتخب مصر ضد لبنان يوم الخميس المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر والسودان ولبنان.