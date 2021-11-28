في ليلة تكريم مارادونا.. نابولي يكرم ضيافة لاتسيو برباعية

سحق نابولي ضيفه لاتسيو بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري الإيطالي.

سجل أهداف نابولي كل من بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 7 ودريس ميرتينز في الدقيقتين 10 و29 وفابيان رويز في الدقيقة 85.

الفوز رفع رصيد نابولي إلى 35 نقطة منفردا بصدارة الدوري الإيطالي بعد خسارة ميلان على يد ساسولو 3-1، ليبتعد عنه بفارق 3 نقاط، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 21 نقطة، بفارق الأهداف عن فيورنتينا ويوفنتوس السادس والسابع وبولونيا التاسع.

وتقام المباراة بعد 3 أيام من الذكرى الأولى لوفاة أسطورة نابولي والكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، في ملعب "سان باولو" سابقا الذي سمي باسمه حاليا، وبعد أن كشفت إدارة نابولي عن تمثال أسطورتها، وخلدت ذكراه بوضع صورته على تصميم القميص.

البداية أتت سريعة للغاية من صاحب الأرض بكرة ارتدت باتجاه البولندي بيوتر زيلينسكي ليسدد كرة قوية في أسفل الزاوية اليسرى، يفشل بيبي رينا حارس لاتسيو في إبعادها لتعلن أول أهداف نابولي في الدقيقة السابعة.

وفي الدقيقة 10 أضاف دريس ميرتينز الهدف الثاني بعد عمل فردي رائع انتهى بتسديدة جاورت القائم الأيمن من الداخل.

بدأ لاتسيو يشكل الخطورة في الدقيقة 22 بتسديدة من شيرو إيموبيلي تصدى لها الحارس ديفيد أوسبينا وحولها إلى ركنية، تلاه لويس ألبرتو في الدقيقة 26 ولكن أوسبينا واصل التصدي.

الفرصة الأخطر على الإطلاق أتت من ركنية في الدقيقة 27 ارتقى لها المدافع فرانشيسكو أتشيربي ولكن ارتطمت رأسيته بالعارضة.

وحسم نابولي هذا الشوط وما تبقى من المباراة عمليا لصالحه في الدقيقة 29، بعد تمريرة من هيرفينج لوزانو إلى دريس ميرتينز الذي تسلم الكرة وسددها على حدود المنطقة لتسكن أعلى الزاوية اليسرى في الشباك.

مع بداية الشوط الثاني أجرى ماوريسيو ساري تبديله الأول بخروج باتريك ونزول مانويل لاتزاري، ثم ألحقه بالتبديل الثاني في الدقيقة 55 بخروج فيليبي أندرسون ونزول ماتيا زاكاني.

وفي الدقيقة 59 أطلق ماريو روي تسديدة من متابعة ولكن نجح رينا في التصدي وإبعاد الخطورة، لتستمر تبديلات لاتسيو في الدقيقة 61 بخروج سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ونزول توما باسيتش.

على الناحية الأخرى بدأ لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي تبديلاته في الدقيقة 64 بخروج هيرفينج لوزانو ودريس ميرتينز ونزول إليف إلماس وأندريا بيتانيا، وفي الدقيقة 73 حل دييجو ديمي على حساب بيوتر زيلينسكي.

على الناحية الأخرى اختتم ساري تبديلاته بخروج دانيلو كاتالدي ونزول لوكاس ليفا، ثم خروج بيدرو بداعي الإصابة ونزول راؤول مورو.

ويلعب نابولي مباراته القادمة ضد ساسولو في الأول من ديسمبر المقبل، بينما يلعب لاتسيو ضد أودينيزي في الثاني من الشهر ذاته.