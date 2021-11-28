كأس العرب - عبد النور يغادر معسكر تونس مصابا.. وتوجيه الدعوة لـ جاسر الخميري

أعلن أيمن عبد النور مدافع المنتخ بالتونسي انسحابه من معسكر نسور قرطاج المشارك في كأس العرب.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الإمارات وسوريا وموريتانيا.

ووجه منذر الكبير مدرب المنتخب التونسي الدعوة إلى جاسر الخميري مدافع سان أنتونيو الأمريكي.

ويبدأ المنتخب التونسي مبارياته في كأس العرب بمواجهة موريتانيا 30 ديسمبر الجاري.

وجاءت قائمة تونس كالتالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى – معز حسن – بشير بن سعيد.

الدفاع: ياسين مرياح -منتصر طالبي – بلال العيفة – أيمن عبد النور – محمد دراجر – حمزة المثلوثي – علي معلول.

الوسط: محمد أمين بن حميدة – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان – أنيس بن سليمان – غيلان شعلالي – سعد بقير – حنبعل المجبري.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – يوسف مساكني – نعيم سليتي – فيراس بلعربي – سيف الدين الجزيري – ياسين الشيخاوي.