انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2) (1) إشبيلية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية على ملعب سانتياجو بيرنابيو في قمة منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق93: كورتوا يتألق ويبعد كرة مسددة من مسافة قريبة إثر فرصة هائلة لإشبيلية

ق87: جوووووووووول فينيسيوس جونيور يخترق دفاع إشبيلية من اليسار ويسدد كرة قوية لا تصد ولا ترد

ق83: ألابا يسدد كرة قوية مرت فوق عارضة إشبيلية بعد عرضية ممتازة من كروس

ق74: تبديلان لريال مدريد. دخول كامافينجا وفالفيردي بدلا من أسينسيو ومودريتش

ق58: تسديدة يسارية خطيرة للغاية عن طريق ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد من على حدود منطقة جزاء إشبيلية مرت بشكل قريب للغاية أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس ياسين بونو

ق49: تسديدة قوية عن طريق أليخاندرو جوميز لاعب إشبيلية من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء ريال مدريد تصدى لها الحارس ثيبوه كورتوا بثبات وسيطر على الكرة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47: ضربة رأس من مسافة قريبة للوكاس أوكامبوس لكن الكرة تذهب ليد كورتوا حارس ريال مدريد

ق45: أسينسيو يسدد كرة قوية مرت فوق العارضة. الضغط المدريدي مستمر

ق32: جووووووووول التعادل. تسديدة قوية من ميليتاو حاول إبعادها بونو لكن الكرة اصطدمت بالقائم قبل أن ترتد على طبق من ذهب لكريم بنزيمة الذي سددها بسهولة في الشباك

ق27: محاولات ريال مدريد مستمرة وفينيسيوس يسدد كرة قوية لكن يتصدى لها الحارس ياسين بونو

ق16: تسديدة قوية من ديفيد ألابا لكن الكرة تمر بجوار قائم إشبيلية

ق14: أووووووووه! رافا مير كاد يسجل الثاني لولا تألق كورتوا، إثر هجمة خطيرة لإشبيلية

ق12: رافا مير جووووول أول لإشبيلية. ضربة رأس رائعة لرافا مير، إثر ركلة ركنية، لم يستطع كورتوا التصدي للكرة

ق7: توقف المباراة بسبب مشكلة في جهاز اتصال الحكم المساعد مع معاونيه

بداية المباراة