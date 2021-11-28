دي خيا: مانشستر تحسن في آخر مباراتين.. والتعادل أمام تشيلسي لا يكفي

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 21:47

كتب : FilGoal

ديفيد دي خيا تشيلسي مانشستر الدوري الإنجليزي

شدد الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد على أن فريقه تحسن مشيرا إلى أن التعادل لا يكفي.

وتعادل مانشستر يونايتد مع تشيلسي بهدف لكل فريق في ختام مباريات الأسبوع 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال ديفيد دي خيا لشبكة سكاي سبورتس: "لقد تحسننا بالفعل ضد فياريال، فزنا وتأهلنا والآن لعبنا أمام فريق جيد جدا خارج الديار. كان جهد الفريق جيدا للغاية،. بالنسبة لي، التعادل لا يكفي".

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وأضاف "نحن في لحظة صعب، أنا فخور بجهود الفريق. في الملعب، كنت أشعر بالخطر طوال المباراة تقريبا. لقد دافعنا جيدا، وأضاعوا فرصا كبيرة".

وتابع "الفرصة التي أعطونا إياها فرصة للتسجيل. لا يكفي أن نتعادل ولكن في الوقت الحالي نقطة كبيرة".

وأتم "آخر مباريات قبل أن نستقبل ثلاثة أو أربعة أهداف. على الأقل الآن ندافع بشكل جيد ونحن نقاتل من أجل كل كرة".

بهذا التعادل رفع تشيلسي رصيده للنقطة 30 في الصدارة ووصل مانشستر للنقطة 18 في المركز الثامن.

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