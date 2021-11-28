أتليتكو يضرب قادش برباعية ويواصل مطاردة ريال مدريد

ضرب أتليتكو مدريد مضيفه قادش برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

ورفع أتليتكو مدريد رصيده إلى النقطة 29 في المركز الثاني خلف ريال مدريد المتصدر وبفارقه نقطة واحدة عنه، ولا يزال الملكي سيلعب ضد إشبيلية.

بينما تجمد رصيد قادش عند النقطة 12 في المركز الـ17 بجدول الترتيب.

وانتظر أتليتكو مدريد حتى الشوط الثاني ليسجل أهدافه الأربعة في شباك الفريق الأصفر.

وتقدم أتليتكو في الدقيقة 56 بهدف سجله الفرنسي توماس ليمار بصناعة البلجيكي يانيك كاراسكو.

ثم أضاف أنطوني جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 70 بصناعة من ماركوس لورينتي.

واستمر تفوق أتليتكو وسجل أنخيل كوريا الهدف الثالث في الدقيقة 76.

وشهدت الدقيقة 86 هدف قادش الوحيد الذي سجله يان أوبلاك حارس أتليتكو بالخطأ في مرماه، بعدما فشل في الإمساك بعرضية صعبة لتذهب الكرة إلى الشباك.

ورد أتليتكو على الهدف بشكل سريع وسجل الرابع في الدقيقة 87 عن طريق ماتيوس كونيا.