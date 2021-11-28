رابطة الأندية تعلن أفضل لاعب في الجولة السادسة من الدوري المصري

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 21:30

كتب : FilGoal

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية المصرية أفضل لاعب في الجولة السادسة من الموسم الجاري للدوري المصري الممتاز.

وكشفت الرابطة فوز الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي.

وحصل تاو (27 عاما) على لقب أفضل لاعب بعد أدائه ضد سموحة والذي كلله بتسجيل هدفين في لقاء انتهى بنتيجة 4-1.

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ونال تاو لقب أفضل لاعب للمرة الثانية بعدما حصل عليها في الجولة الأولى حين سجل مرتين ضد الإسماعيلي.

ويعتلي تاو صدارة ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري برصيد 5 أهداف متساويا مع أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك.

اللاعب السابق لبرايتون انضم مطلع الموسم الجاري للأهلي بعقد يمتد إلى 2024.

وتوقف الدوري المصري بسبب مشاركة الفراعنة في كأس العرب قطر 2021.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة لبنان يوم الأربعاء.

الدوري المصري رابطة الأندية بيرسي تاو
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