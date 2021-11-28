رابطة الأندية تعلن أفضل لاعب في الجولة السادسة من الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية أفضل لاعب في الجولة السادسة من الموسم الجاري للدوري المصري الممتاز.

وكشفت الرابطة فوز الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي.

وحصل تاو (27 عاما) على لقب أفضل لاعب بعد أدائه ضد سموحة والذي كلله بتسجيل هدفين في لقاء انتهى بنتيجة 4-1.

ونال تاو لقب أفضل لاعب للمرة الثانية بعدما حصل عليها في الجولة الأولى حين سجل مرتين ضد الإسماعيلي.

تصويبتان على المرمى = هدفان ⚽⚽ 🗣️ بهكذا أدآء وللمرة الثانية هذا الموسم: الجمهور يختار الجنوب إفريفي بيرسي تاو كأفضل للعب في الجولة السادسة من الدوري العام. 🦁🇿🇦 #رابطة_الأندية_المحترفة | #EPL pic.twitter.com/MT66d0tPAL — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) November 28, 2021

ويعتلي تاو صدارة ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري برصيد 5 أهداف متساويا مع أحمد سيد "زيزو" جناح الزمالك.

اللاعب السابق لبرايتون انضم مطلع الموسم الجاري للأهلي بعقد يمتد إلى 2024.

وتوقف الدوري المصري بسبب مشاركة الفراعنة في كأس العرب قطر 2021.

ويستهل منتخب مصر مبارياته في البطولة بمواجهة لبنان يوم الأربعاء.