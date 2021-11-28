راموس: افتقدت الملعب كثيرا.. عشت شهورا صعبة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 21:19

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

أعرب سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان عن سعادته بالمشاركة لأول مرة مع ناديه وذلك أمام سانت ايتيان اليوم الأحد في لقاء حسمه الأول 3-1 في الدوري الفرنسي.

سيرخيو راموس

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وقال الإسباني عبر تويتر:"فوز وعودة للملعب. ليس لديكم فكرة كم انتظرت هذه اللحظة طويلا، عشت شهورا صعبة. كثير من الشكوك والتغيرات وفوق كل ذلك الألم بسبب عدم قدرتي على فعل أكثر شيء أحبه، لعب كرة القدم، لكن كل هذا بات ورائي الآن".

وأضاف "تجربة تعلمت منها، حان الآن التطلع لما هو قادم بتفائل وطموح. شكرا على وجودكم وتشجيعكم، خاصة عائلتي التي دوما ساندتني. أمامنا الكثير".

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غاب راموس بسبب الإصابة عن الملاعب أكثر من 6 أشهر.

منذ 5 مايو الماضي لم يخض أي مباراة حتى ظهر مع باريس ضد سانت ايتيان.

وكتبت تقارير في وقت سابق أن باريس يفكر في الاستغناء عن اللاعب المخضرم بسبب إصابته "المزمنة".

لكن راموس (35 عاما) عاد للملاعب أخيرا.

سيرخيو راموس باريس سان جيرمان
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