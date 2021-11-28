راموس: افتقدت الملعب كثيرا.. عشت شهورا صعبة

أعرب سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان عن سعادته بالمشاركة لأول مرة مع ناديه وذلك أمام سانت ايتيان اليوم الأحد في لقاء حسمه الأول 3-1 في الدوري الفرنسي.

سيرخيو راموس النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال الإسباني عبر تويتر:"فوز وعودة للملعب. ليس لديكم فكرة كم انتظرت هذه اللحظة طويلا، عشت شهورا صعبة. كثير من الشكوك والتغيرات وفوق كل ذلك الألم بسبب عدم قدرتي على فعل أكثر شيء أحبه، لعب كرة القدم، لكن كل هذا بات ورائي الآن".

وأضاف "تجربة تعلمت منها، حان الآن التطلع لما هو قادم بتفائل وطموح. شكرا على وجودكم وتشجيعكم، خاصة عائلتي التي دوما ساندتني. أمامنا الكثير".

غاب راموس بسبب الإصابة عن الملاعب أكثر من 6 أشهر.

A win and a return to the pitch. You have no idea how I have longed for this! It has been a difficult few months. Lots of uncertainty, lots of changes and, worst of all, the pain of not being able to do what I love most: play football. But that’s all behind me now. — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 28, 2021

منذ 5 مايو الماضي لم يخض أي مباراة حتى ظهر مع باريس ضد سانت ايتيان.

وكتبت تقارير في وقت سابق أن باريس يفكر في الاستغناء عن اللاعب المخضرم بسبب إصابته "المزمنة".

لكن راموس (35 عاما) عاد للملاعب أخيرا.