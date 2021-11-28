تشكيل ريال مدريد - أسينسيو يرافق ثنائية بنزيمة وفينيسيوس في الهجوم

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية في قمة منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدر ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

وضمت مقاعد البدلاء كل من: أندري لونين – لويس لوبيز – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – مارسيلو – فيديريكو فالفيردي – لوكا يوفيتش – لوكاس فاسكيز – إيسكو – ماريانو دياز – إدواردو كامافينجا - أنطونيو بلانكو