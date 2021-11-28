تشكيل ريال مدريد - أسينسيو يرافق ثنائية بنزيمة وفينيسيوس في الهجوم
الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 20:52
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية في قمة منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدر ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي
خط الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس
خط الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور
وضمت مقاعد البدلاء كل من: أندري لونين – لويس لوبيز – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – مارسيلو – فيديريكو فالفيردي – لوكا يوفيتش – لوكاس فاسكيز – إيسكو – ماريانو دياز – إدواردو كامافينجا - أنطونيو بلانكو