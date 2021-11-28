تشكيل ريال مدريد - أسينسيو يرافق ثنائية بنزيمة وفينيسيوس في الهجوم

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 20:52

كتب : FilGoal

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف كريم بنزيمة في شاختار

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية في قمة منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإسباني.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

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خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدر ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس

خط الهجوم: ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

وضمت مقاعد البدلاء كل من: أندري لونين – لويس لوبيز – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – مارسيلو – فيديريكو فالفيردي – لوكا يوفيتش – لوكاس فاسكيز – إيسكو – ماريانو دياز – إدواردو كامافينجا - أنطونيو بلانكو

ريال مدريد إشبيلية الدوري الإسباني
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