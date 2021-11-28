العقدة مستمرة.. تشيلسي يتعادل مع مانشستر يونايتد ويحافظ على صدارة الدوري

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 20:27

كتب : FilGoal

تشيلسي مانشستر الدوري الإنجليزي

تعادل تشيلسي مع ضيفه مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق ضمن ختام مباريات الأسبوع الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل مانشستر يونايتد أولا عن طريق جادون سانشو قبل أن يتعادل جورجينو لتشيلسي من علامة الجزاء.

المباراة هي الثامنة على التوالي لتشيلسي في البريميرليج التي لا ينجح فيها في الفوز على مانشستر يونايتد.

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التشكيل

قرر مايكل كاريك الإبقاء على كريستيانو رونالدو في مقاعد البدلاء واللعب ببرونو فيرنانديز كمهاجم وهمي مع ثلاثي في الوسط فريد ونيمانيا ماتيتش وسكوت مكتومناي.

على الجانب الآخر، عاد ماركوس ألونسو للتشكيل الأساسي بعد إصابة بين تشيلويل وتواجد الثلاثي حكيم زياش وتيمو فيرنر وهودسون أودوي في الخط الأمامي.

أحداث المباراة

بدأ تشيلسي المباراة بقوز ليسدد حكيم زياش من داخل منطقة الجزاء مع الدقيقة الثانية قبل أن يهدر هودسون أودوي فرصة مؤكدة بعدها بدقيقة واحدة.

استمر تشيلسي في سيطرته دون خطورة على المرمى حتى سدد روديجر تسديدة بعيدة تصدى لها دي خيا واصطدمت بالعارضة في الدقيقة 30.

دي خيا تألق قبل نهاية الشوط الأول وتصدى لتسديدة من ريس جيمس مع الدقيقة 44.

وسجل مانشستر يونايتد أول أهداف المباراة بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني بعد خطأ من جورجينو استغله جادون سانشو وانفرد بميندي وأودعها الشباك.

تراجع مانشستر يونايتد بعد ذلك وتدخل مايكل كاريك بإقحام رونالدو في مكان سانشو المصاب مع الدقيقة 64.

بعد ذلك بخمس دقائق، احتسب الحكم ضربة جزاء لصالح تياجو سيلفا بعد تدخل من وان بيساكا ليسجل جورجينو بتسديدة على يمين دي خيا.

تواصلت سيطرة تشيلسي بعدها وسط اعتماد مانشستر يونايتد على المرتدات دون خطورة.

أقحم بعدها كاريك جيسي لينجارد في مكان ماركوس راشفورد في الدقيقة 77 ورد توخيل بدخول ميسون ماونت وكريستيان بوليسيتش في مكان ماركوس ألونسو وهودسون أودوي.

وعاد لوكاكو للمشاركة من جديد مع تشيلسي في الدقيقة 82 بدلا من تيمو فيرنر.

وسدد حكيم زياش من على حدود منطقة الجزاء ولكن تسديدته تصدى لها دي خيا.

وتلقى توماس توخيل مدرب تشيلسي البطاقة الصفراء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بسبب الاعتراض.

وفي الثواني الأخيرة، أهدر أنتوني روديجر فرصة مؤكدة للتسجيل بعد عرضية من كريستيان بوليسيتش ولكن تسديدته جاءت فوق العارضة.

بهذا التعادل رفع تشيلسي رصيده للنقطة 30 في الصدارة ووصل مانشستر للنقطة 18 في المركز الثامن.

مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي
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