التعادل يحسم مواجهة كريم حافظ ومصطفى محمد في الدوري التركي

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 20:04

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع جالاتاسراي

انتهت مباراة يني ملطية سبور وجالاتا سراي بدون أهداف اليوم الأحد في الجولة 14 من الدوري التركي.

وشارك كريم حافظ في اللقاء كاملا مع ملطية سبور ونال بطاقة صفراء في الدقيقة 85 بينما جلس مصطفى محمد بديلا في فريق جالاتا سراي ولم يشارك.

واستمر ملطية سبور في المركز 17 ورصيده 13 نقطة بينما جالاتا سراي الثامن وفي جعبته 22 نقطة.

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وكانت المباراة هي الثانية فقط في الموسم الجاري من الدوري التي لا يشارك فيها مصطفى محمد، المهاجم المعار من الزمالك دخل بديلا في الجولات الأربع الماضية.

بينما استمر حافظ أساسيا مع ملطية سبور للمباراة السادسة على التوالي.

وفي الجولة المقبلة سيلعب جالاتا سراي ضد ألتاي، الذي يضم أحمد ريان، يوم السبت.

بينما في 6 ديسمبر يحل رفاق كريم حافظ ضيوفا على كونيا سبور الذي يضم أحمد حسن "كوكا".

مصطفى محمد كريم حافظ الدوري التركي
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