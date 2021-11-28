محمود شلباية لـ في الجول: الجوهري كان الأب الروحي لنا.. ومحمد صلاح فخر العرب

أبدى محمود شلباية نجم منتخب الأردن السابق اعتقاده أن هدف بلاده هو بلوغ الدور نصف النهائي لكأس العرب، كما روى ذكرياته مع المدرب المصري الراحل محمود الجوهري الذي تولى قيادة منتخب الأردن.

وقال شلباية في حديثه لـ FilGoal.com: "طموحنا في بطولة كأس العرب هو تخطي دور المجموعات والوصول إلى الدور نصف النهائي".

وأضاف "نهدف للتأهل رغم وجود منتخبات قوية مثل السعودية التي تشارك بالفريق الثاني، ومنتخب المغرب الذي سيلعب بالمحليين. كرة القدم لا تعرف كبيرا أو صغيرا، الأداء في الملعب هو الفيصل".

وتابع "أتوقع تواجد مصر وقطر والمغرب وتونس أو الجزائر في نصف النهائي".

وعن أسباب تراجع الكرة الأردنية في الوقت الراهن قال شلباية: "لا يوجد تخطيط ولا استراتيجية واضحة لتطوير كرة القدم الأردنية".

أما عن ذكرياته مع بطولة العرب عام 2002 قال: "كنت مصابا ولم أشارك، ولكنها كانت مشاركة ناجحة لمنتخب الأردن. كنا في فترة تحضيرية واستفدنا جيدا".

وأوضح "محمود الجوهري وكل الجهاز الفني دعمونا وكان لهم تأثير واضح. الراحل كان الأب الروحي لنا جميعا، وله فضل كبير عليّ بشكل شخصي وعلى كرة القدم الأردنية عموما".

أما عن الكرة المصرية قال شلباية: "المنتخب المصري من أقوى المنتخبات العربية والإفريقية، كما أن الدوري قوي وبه لاعبين جيدين للغاية. مصر دائما ولادة باللاعبين الكبار، والدليل تواجد المحترفين في الخارج بأعلى المستويات وفي مقدمتهم محمد صلاح فخر العرب".

واختتم "كأس العرب بطولة استثنائية وتعد تحضيرية لكأس العالم في قطر، وأتمنى التوفيق للمنتخب الأردني".

يذكر أن منتخب الأردن يتواجد في المجموعة الثالثة مع السعودية والمغرب وفلسطين.