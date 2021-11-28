راموس: ميسي من الأحسن في العالم إن لم يكن الأفضل

أشاد سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان بزميله ليونيل ميسي أيقونة الأرجنتين.

وقال الإسباني في مقابلة مع شركة Amazon:"بالنسبة لي ميسي كان دائما من الأفضل في العالم، إن لم يكن الأفضل".

وأضاف "وجوده معي يزيد من قيمة الفريق".

بعد سنوات من المنافسة بينهما في الدوري الإسباني، اجتمع ميسي وراموس في فريق واحد هو باريس.

وشارك راموس في فوز باريس على سانت ايتيان بنتيجة 3-1 اليوم الأحد في أول ظهور له مع النادي الفرنسي.

وانتقل راموس وميسي إلى باريس مجانا في الصيف الماضي.

راموس انتهى عقده مع ريال مدريد، بينما عجز برشلونة عن إبرام عقد جديد لميسي ليرحل إلى العاصمة الفرنسية.