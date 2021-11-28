راموس: ميسي من الأحسن في العالم إن لم يكن الأفضل

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 19:26

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - باريس سان جيرمان

أشاد سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان بزميله ليونيل ميسي أيقونة الأرجنتين.

وقال الإسباني في مقابلة مع شركة Amazon:"بالنسبة لي ميسي كان دائما من الأفضل في العالم، إن لم يكن الأفضل".

وأضاف "وجوده معي يزيد من قيمة الفريق".

أخبار متعلقة
كأس العرب - المغرب.. من أجل جلب الحبيب الغائب أحمد الرواحي لـ في الجول: عمان لم تفقد الأمل.. وأتمنى فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية بيولي: أخطأنا كثيرا ضد ساسولو في لقاء مُظلم.. المصري يخسر أمام ريفرز يونايتد وحسم التأهل يتأجل

بعد سنوات من المنافسة بينهما في الدوري الإسباني، اجتمع ميسي وراموس في فريق واحد هو باريس.

وشارك راموس في فوز باريس على سانت ايتيان بنتيجة 3-1 اليوم الأحد في أول ظهور له مع النادي الفرنسي.

وانتقل راموس وميسي إلى باريس مجانا في الصيف الماضي.

راموس انتهى عقده مع ريال مدريد، بينما عجز برشلونة عن إبرام عقد جديد لميسي ليرحل إلى العاصمة الفرنسية.

سيرخيو راموس ميسي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
إصابة قوية لنيمار وظهور أول لراموس في ثلاثية باريس سان جيرمان على سانت إيتيان التشكيل - راموس أساسي للمرة الأولى مع باريس سان جيرمان.. وتواجد رباعي الهجوم راموس: مررت بأوقات صعبة.. ويمكنني اللعب لـ 5 سنوات إضافية بوكيتينو عن تقارير تدريبه لـ مانشستر يونايتد: شائعات تعكس جودة عملنا
أخر الأخبار
التعادل يحسم مواجهة كريم حافظ ومصطفى محمد في الدوري التركي 10 دقيقة | المحترفون
محمود شلباية لـ في الجول: الجوهري كان الأب الروحي لنا.. ومحمد صلاح فخر العرب 32 دقيقة | كأس العرب 2021
مصدر مقرب من كارتيرون لـ في الجول: الحزم قدم عرضا للمدرب.. وهذا هو الرد 33 دقيقة | مصر
راموس: ميسي من الأحسن في العالم إن لم يكن الأفضل 48 دقيقة | الدوري الفرنسي
كأس العرب - المغرب.. من أجل جلب الحبيب الغائب 54 دقيقة | كأس العرب 2021
أحمد الرواحي لـ في الجول: عمان لم تفقد الأمل.. وأتمنى فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية 56 دقيقة | كأس العرب 2021
بيولي: أخطأنا كثيرا ضد ساسولو 58 دقيقة | الدوري الإيطالي
في لقاء مُظلم.. المصري يخسر أمام ريفرز يونايتد وحسم التأهل يتأجل ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 2 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 3 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 4 الخطيب رئيسا للنادي الأهلي للدورة الثانية.. ومرتجي أمينا للصندوق