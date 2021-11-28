أحمد الرواحي لـ في الجول: عمان لم تفقد الأمل.. وأتمنى فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 19:18

كتب : محمود عزت

أحمد الرواحي

تحدث أحمد الرواحي حارس مرمى منتخب عمان عن حظوظ بلاده في كأس العرب 2021 وتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال الرواحي في تصريحاته لـ FilGoal.com: "المنافسة حق مشروع لكل منتخبات البطولة. المنتخب العماني يملك طموحات كبيرة للغاية ويريد المنافسة والتواجد في الأدوار المتقدمة".

وعن تصفيات كأس العالم قال الرواحي: "ستكون المنافسة قوية خصوصا في الجولات الأخيرة. المنتخب العماني لم يفقد الأمل وستكون لنا كلمة في المباريات المتبقية".

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وأضاف "لم يكن هناك تراجع في الأداء خلال تصفيات كأس العالم ولكننا لم نوفق في النتائج. الجميع يشهد أننا قدمنا مباريات كبيرة، ونتمنى التوفيق فيما هو قادم".

أما عن الكرة المصرية أوضح "إنها في تطور دائم والدليل على ذلك هو احتراف عدد من اللاعبين في أوروبا، خاصة محمد صلاح الذي يعتبر قدوة للاعبين العرب، وأتمنى حصوله على جائزة الكرة الذهبية".

واختتم "بطولة كأس العرب تعتبر مونديال عربي والكل يريد الظهور بأفضل مستوى ممكن. أتمنى مساندة الجماهير العمانية في هذا التوقيت، ولن نخيب آمالها".

يذكر أن منتخب عمان يتواجد في المجموعة الأولى مع قطر والعراق والبحرين.

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