بيولي: أخطأنا كثيرا ضد ساسولو

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن فريقه ارتكب أخطاء كثيرة أمام ساسولو في لقاء حسمه الأخير بنتيجة 3-1 اليوم الأحد في الدوري الإيطالي.

وصرح بيولي بعد المباراة "لم نكن حاسمين، ارتكبنا أخطاء كثيرة. أتيحت لنا فرص عديدة ولم نستغلها بسبب اختيارات خاطئة".

وواصل "فقدنا تقدمنا بعد 3 دقائق فقط، ومثل هذه اللحظات تكون فارقة في المباراة".

وخسر ميلان للمرة الثانية تواليا في الدوري بعدما سقط أمام فيورنتينا بنتيجة 4-3.

وتأتي الهزيمة بعد فوز ثمين حققه ميلان على مضيفه أتليتكو مدريد بهدف في دوري أبطال أوروبا ليبقي على آماله في بلوغ الدور ثمن النهائي.

ويحل ميلان ضيفا على جنوى يوم الأربعاء في الجولة 15 من الدوري ثم يستضيف ساليرنيتانا يوم السبت.

وفي 7 ديسمبر يستضيف ليفربول في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال.