عبد اللطيف الغنام لـ في الجول: غياب صلاح ومحرز منطقي.. وأؤيد قرار منتخب السعودية

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 19:04

كتب : محمد عبد العظيم

عبد اللطيف الغنام

تحدث عبد اللطيف الغنام نجم الكرة السعودية السابق عن بطولة كأس العرب 2021 في قطر وأهداف بلاده منها، مؤيدا قرار المدرب الفرنسي هيرفي رينار بإبعاد الأساسيين.

وقال الغنام في حديثه لـ FilGoal.com: "كأس العرب بطولة ذات طابع خاص وتجمع الأشقاء. توقع البطل صعب لأن هناك منتخبات كبيرة مثل السعودية ومصر والجزائر والمغرب".

وأضاف "مثل هذه البطولات التنافسية لها وضعها المختلف، ولا تشترط فوز المنتخب الأفضل، حالها حال مباريات الدربي".

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وعن مشاركة منتخب السعودية باللاعبين الشباب قال: "الهدف الذي جاء له منتخب السعودية هو تجهيز الصفين الثاني والثالث للمنتخب الأول الذي يقف الان على أعتاب الوصول السادس إلى نهائيات كأس العالم".

وتابع "أتفق مع الخطوة التي اتخذها المدرب الفرنسي هيرفي رينار، بتجهيز بدلاء والوقوف على بعض الأسماء الجديدة، بالإضافة لعدم إرهاق لاعبي الصف الأول، حيث ينتظرهم شهور مليئة بالمباريات القوية على الصعيد الدولي، وكذلك الحال مع أنديتهم، ومن المنطقي أن نحافظ على لاعبينا من الإرهاق والإصابات".

أما عن غياب كبار المحترفين عن البطولة مثل محمد صلاح ورياض محرز قال: "صلاح ومحرز من الأسماء الكبيرة على المستوى العالمي، وغياب أحدهما عن فريقه في الدوري الإنجليزي سيؤثر فما بالك ببطولة كأس العرب"؟

واختتم "أعتقد أن هذه البطولة ستفيد المنتخبات لتجهيز البدلاء، ولإظهار استعدادات دولة قطر قبل استضافة كأس العالم 2022".

يذكر أن المنتخب السعودي يتواجد في المجموعة الثالثة مع المغرب والأردن وفلسطين.

السعودية كأس العرب 2021 عبد اللطيف الغنام
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