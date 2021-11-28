عماد الحوسني لـ في الجول: تلقيت عرضا من الأهلي.. وواحد من هؤلاء سيفوز بكأس العرب

تحدث عماد الحوسني نجم الكرة العمانية السابق عن حظوظ منتخب بلاده ومعرفته بالكرة المصرية، كما حدد أسماء المرشحين للفوز ببطولة كأس العرب 2021.

وقال الحوسني في تصريحاته لـ FilGoal.com: "بطولة كأس العرب بطولة لكل العرب، وستكون مميزة للغاية خصوصا أنها بطولة عربية خالصة تضم الأخوة العرب ككل، وستكون التحضير الأخير لبطولة كأس العالم 2022".

وعن حظوظ منتخب عمان في البطولة قال: "ستكون صعبة للغاية بسبب قوة المنتخبات المشاركة، ولكن لدي ثقة بأن منتخبنا سيظهر بصورة جيدة في المجموعة".

أما عن حظوظه في التأهل إلى كأس العالم أوضح "أعتقد أن فرصتنا صارت ضئيلة للغاية بعد الخسارة الأخيرة من اليابان، ولكن سيحاول المنتخب التمسك ولو ببصيص من الأمل. لدينا مباراة صعبة أمام المنتخب السعودي على أرضه".

وعن لاعبي المنتخب تابع الحوسني "لدينا لاعبين مهمين مثل صلاح اليحيائي ومنذر العلوي وجميل اليحمدي وحارب السعدي وزاهر الأغبري وعبد الله فواز، بينهم لاعبين شباب ينتظرهم مستقبل رائع في قادم السنوات".

وأبدى الحوسني اعتقاده أن مصر وقطر والجزائر والمغرب والسعودية وتونس هي أقوى منتخبات كأس العرب، معتبرا أن اللقب لن يخرج عن الجزائر ومصر والمغرب والسعودية تحديدا.

وأخيرا عن معرفته بالكرة المصرية اختتم "أعرف النادي الأهلي الذي تلقيت عرضا منه وأيضا الزمالك، وبالطبع محمد صلاح نجم ليفربول. أعرف أن الجمهور المصري عاشق ومحب لكرة القدم بجنون، وأن المنافسة شرسة وقوية في الدوري المصري. الكرة المصرية أظهرت لنا لاعب كبير يشرف العرب اسمه محمد صلاح، ولاعبين مصريين مثل محمد النني وغيره من النجوم اللامعة".

يذكر أن منتخب عمان يتواجد في المجموعة الأولى لكأس العرب 2021 مع قطر والعراق والبحرين.