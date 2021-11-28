مران منتخب مصر في قطر - مشاركة الجميع استعدادا لـ لبنان.. وحجازي ينضم مساء الأحد

أدى منتخب مصر مرانه الأول في الدوحة عاصمة قطر استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، والتي تقام تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسينضم أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي للبعثة مساء الأحد.

وكان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قرر ضم حجازي لصفوف المنتخب بدلا من إمام عاشور لاعب وسط الزمالك الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وشارك كل لاعبي منتخب مصر في المران بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة لبنان.

ويلعب منتخب مصر ضد لبنان يوم الخميس المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر والسودان ولبنان.