مران منتخب مصر في قطر - مشاركة الجميع استعدادا لـ لبنان.. وحجازي ينضم مساء الأحد

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 18:32

كتب : بسام أبوبكر

أحمد حجازي مصر أنجولا تصفيات كأس العالم

أدى منتخب مصر مرانه الأول في الدوحة عاصمة قطر استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، والتي تقام تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وسينضم أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي للبعثة مساء الأحد.

أخبار متعلقة
بعثة منتخب مصر تصل الدوحة للمشاركة في كأس العرب كأس العرب - قائد لبنان لـ في الجول: القرعة ظالمة لنا.. ولن نكون صيدا سهلا لـ مصر والجزائر حوار في الجول - مهاجم عمان: هذه رسالتي لـ صلاح ولا أمانع مواجهة مصر

وكان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر قرر ضم حجازي لصفوف المنتخب بدلا من إمام عاشور لاعب وسط الزمالك الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

وشارك كل لاعبي منتخب مصر في المران بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة لبنان.

ويلعب منتخب مصر ضد لبنان يوم الخميس المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر والسودان ولبنان.

منتخب مصر كأس العرب أحمد حجازي
نرشح لكم
كأس العرب.. عبد النور يغادر معسكر تونس مصابا.. وتوجيه الدعوة لـ جاسر الخميري محمود شلباية لـ في الجول: الجوهري كان الأب الروحي لنا.. ومحمد صلاح فخر العرب كأس العرب - المغرب.. من أجل جلب الحبيب الغائب أحمد الرواحي لـ في الجول: عمان لم تفقد الأمل.. وأتمنى فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية
أخر الأخبار
كأس العرب.. عبد النور يغادر معسكر تونس مصابا.. وتوجيه الدعوة لـ جاسر الخميري 2 دقيقة | كأس العرب 2021
رئيس الحزم السعودي لـ في الجول: لم نفاوض كارتيرون 46 دقيقة | مصر
مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (1) (1) إشبيلية.. جووووووووول التعادل بنزيمة 47 دقيقة | الدوري الإسباني
دي خيا: مانشستر تحسن في آخر مباراتين.. والتعادل أمام تشيلسي لا يكفي 50 دقيقة | أوروبا
أتليتكو يضرب قادش برباعية ويواصل مطاردة ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
رابطة الأندية تعلن أفضل لاعب في الجولة السادسة من الدوري المصري ساعة | الدوري المصري
توخيل بعد التعادل مع يونايتد: سجلنا هدفا في كل شبكة.. وهذا ليس فريق رانكيك ساعة | الدوري الإنجليزي
راموس: افتقدت الملعب كثيرا.. عشت شهورا صعبة ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 2 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 3 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 4 الخطيب رئيسا للنادي الأهلي للدورة الثانية.. ومرتجي أمينا للصندوق