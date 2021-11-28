كأس العرب - عمر السومة يعتذر عن عدم المشاركة مع سوريا

لن يشارك عمر السومة نجم سوريا في كأس العرب قطر 2021 بعد "اعتذاره" عن عدم خوض منافسات البطولة.

وكشف أصلان كنجو رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد السوري لكرة القدم في تصريحات صحفية أن السومة (32 عاما) اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة.

ولم يوضح كنجو أسباب اعتذار مهاجم الأهلي السعودي.

وبذلك يتلقى الفريق السوري ضربة موجعة قبل البطولة التي تنطلق يوم الثلاثاء.

وتلعب سوريا في المجموعة الثانية ضد تونس والإمارات وموريتانيا.

وتستهل مبارياتها ضد الإمارات يوم الثلاثاء ثم تواجه تونس يوم الجمعة وتصطدم بموريتانيا في 6 ديسمبر.

وشاركت سوريا 6 مرات في كأس العرب وأبرز نتائجها كان احتلال الوصافة 3 مرات.