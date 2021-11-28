فانتازي في الجول (6) - أقل الجولات نقاطا.. عودة تاو للتألق وغياب لاعبي المصري وبيراميدز

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 17:34

كتب : FilGoal

فانتازي الدوري المصري

أقل الجولات تسجيلا للأهداف وبيرسي تاو يعود للتألق ومباراتان مؤجلتان للمصري وبيراميدز وخمس فرق حافظت على نظافة شباكها، هذا أبرز ما حدث في الجولة السادسة من الدوري المصري.

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

الأهلي

انتهت مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري والتي تسببت في ضياع العديد من النقاط لمتسابقي فانتازي الدوري المصري بسبب تأجيل مبارتي المصري وبيراميدز بسبب مشاركتهما في بطولة كأس الكونفدرالية.

وعلى الرغم من تأجيل مباراة إنبي وبيراميدز إلا أن محمد حمدي ظهير الفريق الأخير هو ثان أكثر اللاعبين شراء بعد عبده يحيى مهاجم غزل المحلة صاحب أكثر معدل شراء بواقع 13562 مرة.

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شهدت الجولة 18 هدفا بنفس معدل أهداف الجولة السابقة، واستطاعت 5 فرق الحفاظ على نظافة شباكها وهم (الزمالك – الإسماعيلي – غزل الملحة – طلائع الجيش – الجونة).

أفضل مدرب في الجولة

شاهد مدرب الجولة من هنا

وتصدر elBio ترتيب المتسابقين في الجولة السادسة برصيد 78 نقطة بأقل عدد من النقاط مقارنة بالأسابيع السابقة.

وربح المتسابق جائزة الجولة السادسة (Mi Watch Lite) مقدمة من شاومي. (طالع التفاصيل)

الأكثر حصدا للنقاط

شاهد من هنا

تألق بيرسي تاو في لقاء الأهلي وسموحة وسجل هدفين ليتربع على صدارة اللاعبين الأكثر حصدا للنقاط برصيد 14 نقطة.

الأكثر بيعا

على الرغم من أن معلول هو أكثر لاعب تم شراءه منذ انطلاق الدوري إلا أن ظهير الأهلي هو الأكثر بيعا في الجولة بواقع 11603.

تشكيل الأفضل

انتهت الجولة لكن لم تنته جوائز فانتازي الدوري المصري، مازال أمامك فرصة للفوز في حال تصدرك للجولة السابعة ستفوز بموبايل Xiaomi 11 T مقدم من شاومي.

سيتم بدء الجولة السابعة يوم 20 ديسمبر وسيتم غلق الانتقالات في تمام الثانية ظهرا من اليوم ذاته.

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