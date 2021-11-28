كأس العرب – جوميز لـ في الجول: كأس العرب مفيدة جدا لـ موريتانيا.. وهذا رأيي للأفضل بالعالم

يرى ديدييه جوميز مدرب موريتانيا بأن كأس العرب ستكون بطولة مفيدة لـ موريتانيا، وسيلعبونها بكامل قوتهم.

وقال جوميز في تصريحات لـFilGoal.com: "سعيد بالمشاركة في كأس العرب، ستكون بطولة قوية ومن الرائع أن تقام البطولة في قطر، البطولة ستكون أكثر تنظيما وباحترافية كبيرة خصوصا أنها قبل كأس العالم بعام واحد فقط".

وأضاف "نلعب في مجموعة صعبة وتونس الأقرب لصدارة المجموعة لكن لا نعرف ما سيحدث في كرة القدم، وسنقوم بتقديم الأداء المطلوب وكل ما لدينا، نهدف الخروج بنتيجة جيدة من المباراة الأولى ضد تونس لتساعدنا في باقي مباريات المجموعة".

واستمر "طالبت من اتحاد الكرة الموريتاني بأن أقود المنتخب في كأس العرب للتعرف على اللاعبين وليحفظ اللاعبين اسلوبي وطريقتي لأنه يتبقى شهر واحد على كأس أمم إفريقيا، قبل الوصول لقطر سافرنا للمغرب في معسكر مغلق استمر اسبوعا ونحن على أتم الاستعداد للبطولة"

المدرب الفرنسي أكمل "كنت أتمنى تواجد المحترفين في البطولة وأفتقدهم كثيرا في القائمة، لكن لدي في المنتخب بعض من اللاعبين الشباب المميزين وبشكل عام جميع اللاعبين المحليين في القائمة على مستوى عال وغياب المحترفين لن يكون له تأثير كبير علينا".

وعن مواجهة تونس، قال جوميز " سنلعب ضدهم مرتين خلال شهر واحد في كأس العرب وأمم إفريقيا لكن كل مباراة بظروف مختلفة نظرا لغياب بعض اللاعبين عن المنتخبين، لكن الفوز عليهم يوم الثلاثاء سيمنحنا الثقة قبل مواجهتهم مجددا في أمم إفريقيا".

وعن طموحهم في البطولة قال جوميز" نعطي كامل تركيزنا في الوقت الحالي لكأس العرب لأنه بطولة كبيرة، علينا أن نخطو خطوات ثابته في البطولة وأن يكون لدينا ثقة كاملة في أنفسنا نرغب في اسعاد الشعب الموريتاني، أما عن هدفي في أمم إفريقيا، هذه المشاركة الثانية لموريتانيا بعد النسخة الماضية في مصر ونهدف في هذه النسخة لتخطي دور المجموعات والتأهل للدور الثاني".

وأتم "أرى أن روبيرت ليفاندوفسكي يستحق الجائرة، كان مرشحا للفوز بها خلال أخر 4 أو 5 مرات وفي الوقت الحالي هو الأفضل ولو أحرزها سيكون أمر جيد لكرة القدم".

وتتواجد موريتانيا في المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب رفقة تونس، والإمارات، سوريا.