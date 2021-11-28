إصابة قوية لنيمار وظهور أول لراموس في ثلاثية باريس سان جيرمان على سانت إيتيان

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 16:27

كتب : عبد الرحمن فوزي

أنخيل دي ماريا - باريس سان جيرمان

فاز باريس سان جيرمان على سانت إتيان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الفرنسي.

سجل أهداف باريس سان جيرمان كل من ماركينيوس وأنخيل دي ماريا، بينما سجل دينيس بونجا هدف سانت إتيان الوحيد.

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شهدت المباراة مشاركة سيرجيو راموس الأولى منذ انضمامه للفريق بعد تعافيه من الإصابة، كما شارك الرباعي الهجومي دي ماريا وليونيل ميسي، وكيليان مبابي، ونيمار منذ بداية المباراة.

تقدم بونجا لسانت إتيان في الدقيقة الـ 23 بعد كرة اتردت من تصدي دوناروما لتعود لبونجا ليسدد في المرمى.

وشهدت الدقيقة الـ 45 طرد تيموثي كولوديتشاك لاعب سانت إتيان بعد تدخل قوي على المنفرد كيليان مبابي.

وتعادل ماركينيوس في الدقيقة الـ 47 لباريس برأسية بعد عرضية من ميسي.

وأضاف دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 79 بعد تمريرة أخرى من ميسي وضعته أمام المرمى ليسدد كرة في الزاوية البعيدة محرزا الهدف.

وشهدت الدقيقة الـ 88 إصابة نيمار بالتواء قوي في الكاحل استبدل على أثره ليحل محله إريك إبيمبي.

وفي الدقيقة الـ 92 أنهى ماركينيوس ثلاثية باريس سان جيرمان برأسية بعد عرضية أخرى من ليونيل ميسي الذي صنع هدفه الثالث في المباراة.

بذلك الفوز ارتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة الـ 40 في صدارة الدوري بفارق 14 نقطة عن نيس صاحب المركز الثاني.

باريس سان جيرمان نيمار راموس سانت إيتيان الدوري الفرنسي
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