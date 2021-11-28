موعد قرعة كأس العالم للأندية بعد اكتمال الفرق المتأهلة وبمشاركة الأهلي

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 15:57

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية 2020

تستضيف مدينة زيوريخ السويسرية منافسات قرعة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الإمارات العربية المتحدة.

وتقام القرعة في تمام السادسة من مساء غدا الإثنين 29 نوفمبر 2021 حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ومن المقرر تحديد مواعيد مباريات البطولة التي من المفترض أن تقام في الإمارات أوائل عام 2022.

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ويشارك في منافسات البطولة فريقا الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي للمرة الثانية على التوالي وتعتبر تلك المرة السابعة في تاريخ الأهلي.

كما ضمنت أندية تشيلسي والهلال السعودي ومونتيري المكسيسي وأوكلاند سيتي النيوزلاندي والجزيرة الإماراتي مشاركتهم في النسخة الحالية.

ومن المقرر حسبما أعلن فيفا أن تقدم الحفل المذيعة والصحفية سامانثا جونسون على أن يجري القرعة مدير المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم خايمي يارزا بمساعدة قائد تشيلسي السابق جون تيري الذي خاض 78 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

وتأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بالدوحة، ليعادل أفضل إنجاز له في البطولة والذي حققه في عام 2006.

كأس العالم للأندية الأهلي تشيلسي الهلال
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