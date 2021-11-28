تشكيل ميلان - عودة مينيان لحراسة المرمى.. وإبراهيموفيتش يقود الهجوم

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 15:41

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

أعلن ستيفانو بيولي مدرب ميلان تشكيل الفريق الذي سيلعب بعد قليل أمام ساسولو على ملعغب سان سيرو في الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

وعاد الحارس مايك مانيان لحراسة مرمى ميلان بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة التي تعرض لها في ذراعه، كما يقود زلاتان إبراهيموفيتش خط الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

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الحارس: مايك مانيان

الدفاع: أليساندرو فلورينزي - سيمون كاير - أليسيو رومانيولي - ثيو هيرنانديز

الوسط: تيموثي باكايوكو - إسماعيل بن ناصر

الهجوم: أليكس سيليماكيرس - براهيم دياز - رافاييل لياو

أمامهم: زلاتان إبراهيموفيتش

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 32 نقطة وبفارق الأهداف عن نابولي صاحب نفس الرصيد من النقاط، بينما يحتل ساسولو المركز الـ 13 برصيد 15 نقطة.

ميلان ساسولو الدوري الإيطالي
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