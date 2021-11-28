أليجري: سنزيل الضغط من علينا عندما نتحلى بالواقعية.. وهدفنا هو المربع الذهبي

شدد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس على ضرورة تحلي فريقه بالواقعية للخروج من الوضعية السيئة وتحسين النتائج.

وخسر يوفنتوس أمام أتالانتا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز في الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحات لشبكة دازن عقب المباراة: "لقد كان الداء مشابها لأداؤنا أمام لاتسيو، وفيورنتينا، وميلان، لا نستفيد من الفرص الكثرة التي نصنعها، أتالانتا صنعوا فرصة واحدة من خطأ لنا وهو الهدف الوحيد الذي احتسب".

وتابع "هناك بعض القلق، اللاعبون متسرعون ومستعجلون، لكن يجب أن نواصل العمل على الأداء ونحاول الفوز بالمباريات لاستعادة الثقة والهدوء".

وأردف "اعتقد إننا نمتلك تشكيل تشكيل جيد للغاية، هناك بعض اللحظات نعاني فيها من أجل التسجيل، ولكن في البداية الناس كانوا يقولون إن هذا هو الفرق الأقوى ويجب عليه الفوز بالدوري، ودائما قلت بأن ذلك ليس دقيقا".

واستمر "نحن هنا من أجل المنافسة على المربع الذهبي، لا يمكن أن نشكو اللاعبين بعد ذلك الأداء ولكن يجب فقط أن أهنئهم على المجهود".

وأضاف "اعتقد أنه يجب علينا أن نتحلى بالواقعية، لو كنا في ذلك المركز بعد الجولة الـ 14، هذا ياعني أنه هذا ما نستحقه حاليا ولدينا طريق طويل لنسير فيه، ولكن على مستوى الأداء نحن لم نقدم مباريات سيئة سوى أمام فيرونا، وساسولو، وإيمبولي".

وأتم "بمجرد أن نتخلى بالواقعية سيمكننا أن نزيل الضغوطات ونعمل في بيئة أكثر هدوئا، وكل ما يمكننا فعله هو إخراج أفضل ما لدينا".

وتوقف رصيد يوفنتوس عند النقطة الـ 21 في المركز السابع وبفارق سبع نقاط عن المركز الرابع.