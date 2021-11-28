التشكيل - راموس أساسي للمرة الأولى مع باريس سان جيرمان.. وتواجد رباعي الهجوم

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 13:36

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان عن تشكيل الفريق الذي سيواجه سانت إتيان بعد قليل في الجولة الـ 15 من الدوري الفرنسي.

وجاء سيرخيو راموس في التشكيل الأساسي لباريس سان جيرمان للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق بسبب الإصابة التي تعرض لها والتي ابعدته منذ نهاية الموسم الماضي.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

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الحارس: جانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - سيرخيو راموس - خوان بيرنات

الوسط: دانيلو - إرديسا جانا جاي

الهجوم: أنخيل دي ماريا - ليونيل ميسي - كيليان مبابي - نيمار

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة وبفارق 11 نقطة عن نيس صاحب المركز الثاني.

سيرجيو راموس باريس سان جيرمان سانت إتيان الدوري الفرنسي
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