خمسة تعديلات في قواعد الانتخابات أقرتها العمومية الطارئة لـ اتحاد الكرة بالإجماع

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 13:26

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أقرت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم خمسة تعديلات في قواعد الانتخابات.

وأبرز ما أقرته الجمعية العمومية هو تطبيق بند الـ 8 سنوات على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري السابقين حال معاودتهم الترشح مرة أخرى.

وجاءت التعديلات التي أقرتها العمومية الطارئة كالآتي:

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- أولًا: إجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة أو التزكية، بنظام القائمة المغلقة المطلقة، وما يترتب على ذلك من تعديلات في قواعد الانتخابات، وإجراءات وقواعد التقدم بمستندات الترشح وفحصها.

- ثانيًا: تخفيض العدد المطلوب للدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية ليكون 25% بدلا من 50%.

- ثالثًا: تكليف لجنتي الانضباط والاستئناف بالاتحاد بتولي إدارة العملية الانتخابية والتي تشمل عملية فحص أوراق الترشح والانتخاب، بدلًا من اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة.

- رابعًا: تطبيق بند الـ8 سنوات على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابقين حال معاودتهم الترشح مرة أخرى.

- خامسًا: إجراء تعديل في شروط الترشح يتيح الفرصة للترشح لكل من له خبرة في مجال كرة القدم دون حصرها في "اللاعبين والحكام والمدربين السابقين وأعضاء مجلس الإدارة"، وكذا إضافة عبارة "وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها"، تماشيًا مع شروط الترشح في كافة الانتخابات بمختلف أنواعها "النواب – الشيوخ – الأندية – الاتحادات .. إلخ".

اتحاد الكرة الجمعية العمومية بند الـ8 سنوات
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