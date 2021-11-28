تقارير إيطالية: اقتحام منزل فيدال وسرقة سيارته

كشفت بعض التقارير الإيطالية عن اقتحام منزل أرتورو فيدال لاعب إنتر ميلان وسرقة سيارته خلال ديربي ميلان.

وفقا للصحفي الإيطالي ألفريدو بوديلا، فإن منزل اللاعب التشيلي قد تم اقتحاكمه أثناء مشاركته مع فريقه أمام ميلان في المباراة التي جمعت بينهم في 7 نوفمبر الماضي.

ويعيش فيدال في منطقة فيلاجيو ديل سول على تلة سان فيرمو السكنية في كومو.

وفقا لبوديلا فإن اللصوص قد تمكنوا من سرقة سيارة اللاعب من نوع مرسيدس والتي تقدر بـ 400 ألف يورو، بالإضافة إلى بعض الذهب والمجوهرات.

فيدال شارك مع إنتر منذ بداية الموسم الحالي في 11 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصناعة ثلاثة أهداف.