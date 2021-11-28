ممدوح عيد: بيراميدز أقل صرفا من 4 أندية في الدوري.. ومقارتنا بالأهلي والزمالك إنجاز

كشف ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز أن الهدف من النادي هو خلق منظومة مستمرة وكيان منافس في الكرة المصرية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لبيراميدز عن سعادته بمقارنة ناديه مع الأهلي والزمالك الذي يرى أنهما تاريخ كبير في الكرة المصرية.

هدف بيراميدز

وقال ممدوح عيد عبر قناة أون تايم سبورتس "تواجد بيراميدز هدفه خلق منظومة مستمرة وليست لمدة عام أو عامين، نريد خلق كيان منافس في الكرة المصرية ويكون لنا دور في الارتقاء بكرة القدم في مصر ووصولها للمكانة التي تستحقها".

وتابع "بالتأكيد طموحنا حصد البطولات والمنافسة على لقب أي بطولة نشارك بها، ونسعى أن يستمر ذلك الكيان لسنوات طويلة ويكون له قاعدة جماهيرية".

وأضاف الرئيس التنفيذي "بالنسبة لتلك الفترة القصيرة بات لنا عدد لا بأس به من مشجعي بيراميدز، وسيتم انتشار ذلك بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة بعد عودة الجماهير للمدرجات وتخطي فترة جائحة كورونا".

وبسؤاله هل لن يستمر بيراميدز إن لم يحصل على بطولة هذا الموسم أجاب "لا نرد على أي شائعات ونعلم منذ بدايتنا أنه ليس من السهل أن تحصد بطولة ولكنها مراحل".

المقارنة مع الأهلي والزمالك

وشدد ممدوح عيد "من الصعب مقارنة أي فرقة بالأهلي أو الزمالك، لأنهم تاريخ أكثر من 100 عاما بالإضافة إلى جماهيرية غير طبيعية".

وأضاف "بيراميدز لا يزال في بدايته ومجرد أن الناس تضع اسمنا معهما هذا شرف وقيمة كبيرة بالنسبة لنا وإنجاز نفتخر به".

وتابع الرئيس التنفيذي "لا نلتفت لما يقال عن أرقام صفقات بيراميدز في الإعلام، هناك مبالغات دائما ونحن نركز فيما يفيد النادي".

وكشف ممدوح عيد "صرف بيراميدز في السوق المصري ليس النادي رقم 1 أو حتى 4 في قيمة الصرف، هناك 4 أندية أو أكثر صرفت أكثر منا هذا الموسم".

وشدد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز "صرف النادي يكون وفقا لحاجة النادي فقط دون إهدار".

إكرامي والسعيد

وعن انضمام رمضان صبحي بسبب شريف إكرامي أوضح "انضمام إكرامي كان في وقت مختلف تماما عن وقت التعاقد مع رمضان صبحي".

وشدد ممدوح عيد "طالبنا بضمه كفريق يبحث عن تحقيق بطولة لأن إكرامي لاعب يمتلك عقلية الفوز".

وتابع "لم تحدث أي صفقة لدينا لها علاقة باثنين من اللاعبين سويا، والحديث عن ضم أحدهما ضمن صفقة الآخر مضحك، ولم يكن لإكرامي أي دور في انتقال رمضان صبحي".

وعن عبد الله السعيد شدد "شخص ذكي ولديه إدراك كبير جدا وهو قائد فريق بيراميدز".

واختتم ممدوح عيد تصريحاته "بعد وقت أتمناه طويلا عندما يعتزل سيكون من الصعب جدا تعويضه في كرة القدم المصرية".