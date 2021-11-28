الزمالك يكلف حمادة أنور لحضور عمومية الاتحاد المصري

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 11:46

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

كلف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حمادة أنور عضو مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري.

ويحضر حمادة أنور عمومية الاتحاد كمندوب عن القلعة البيضاء والتي سيتم خلالها مناقشة اللائحة الجديدة تمهيدا لعقد انتخابات الاتحاد المقبلة.

وقررت الوزارة في وقت سابق إعادة مجلس الإدارة السابق، الذي تم حله بسبب "مخالفات مالية" في نوفمبر 2020، لإدارة النادي.

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وترأس مرتضى منصور (69 عاما) نادي الزمالك من إبريل 2014 إلى نوفمبر 2020 قبل تجميد مجلسه من قبل وزارة الشباب والرياضة للتحقيق في "مخالفات مالية"، ولكن وفي وقت سابق، حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول طعن منصور ضد القرار.

وبناء على ذلك الحكم، عاد مرتضى منصور لإدارة النادي بناء على قرار وزارة الرياضة.

وتولى الراحل أحمد بكري رئاسة النادي بصفة مؤقتة قبل أن يخلفه عماد عبد العزيز في ديسمبر الماضي

وتولى حسين لبيب رئاسة لجنة إدارة النادي منذ مايو الماضي إلى يوم الأحد 21 نوفمبر 2021.

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