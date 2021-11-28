أبو جريشة لـ في الجول: نبحث عن حلول لمستقبل الإسماعيلي.. والموسم مازال في البداية

يرى علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية السابق للنادي الإسماعيلي أنه لا بد من التركيز على المستقبل بدلا من الحديث عن الماضي بالنسبة للدراويش.

وقال أبو جريشة لـ FilGoal.com: "يجب التركيز على المستقبل بدلا من الاستغراق في الحديث عن الماضي".

وأضاف "مشاكل الإسماعيلي كبيرة وواجهنا العديد من الصعوبات خلال الموسم الماضي".

وعن تلك المشاكل قال: "لا داعي للحديث عنها لأن الإسماعيلي ثالث أكبر الأندية المصرية ويحتاج إلى كل وقت للتركيز في تحقيق انطلاقته".

وتابع أبو جريشة "الإسماعيلي ينتظر الحلول وليس فقط الكلام وهو ما يجب فعله الفترة المقبلة".

وكشف رئيس اللجنة الفنية السابق "تعاقدنا مع عبد الله جمعة وحسين السيد ومحمد حسن وتعرضنا لانتقادات في البداية".

وأوضح "في نهاية الموسم الجميع طالبنا باستمرارهم مع الدراويش".

واختتم تصريحاته بالحديث عن موقف الدراويش قائلا: "الموسم لا يزال في البداية فلنترك الفرصة لهؤلاء اللاعبين حتى يثبتوا قدراتهم مثل باقي اللاعبين".