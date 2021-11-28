ديباي: إذا كان كوتينيو سعيدا فأنا سعيد

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 11:30

كتب : عبد الرحمن فوزي

لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف ديباي في إسبانيول

شدد ممفيس ديباي لاعب برشلونة على سعادته بعد تسجيل فيليب كوتينيو زميله في الفريق هدفا من خلال ركلة الجزاء التي تركه يسددها أمام فياريال.

وفاز برشلونة على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفا واحد في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب لا سيراميكا في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وسجل ديباي الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة، قبل أن تتاح ركلة جزاء ليتكرها ديباي لكوتينيو الذي طلب تسديدها ليسجلها بنجاح.

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وقال ديباي في تصريحات لموقع برشلونة عقب المباراة: "كنا بحاجة إلى ذلك الفوز، أنا سعيد أيضا بتسجيل الأهداف والحصول على الثلاث نقاط".

وتابع "يجب أن أعطي المزيد للفريق ويجب أن أسجل المزيد من الأهداف لإن الفريق يحتاج إلى ذلك، أحتاج إلى الاستمرار في التسجيل ليستمر الفريق في التطور".

واستمر "كانن لدينا الثقة والشخصية وفي النهاية انتهت الأمور بشكل جيد، وكرة الهدف لم أكن لأضيعها".

وأضاف "كوتينيو طلب مني تسديد ركلة الجزاء ولم يكن عندي مشكلة في ذلك، نحن فريق ونحن هنا لمساعدة بعضنا البعض، بجانب إنها كنت لحظته كان بحاجة إلى تسجيلها ليحصل على الثقة، إذا كان كوتينيو سعيدا فأنا سعيدا أيضا"

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 23 في المركز السابع بفارق ثلاث نقاط عن الدخول للمربع الذهبي.

ممفيس ديباي برشلونة الدوري الإسباني
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