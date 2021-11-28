موعد مباريات الأحد 28 نوفمبر 2021.. الكونفدرالية وقمة إنجلترا والدوري الإسباني

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 11:09

كتب : FilGoal

نجولو كانتي - تشيلسي - مانشستر يونايتد

يشهد اليوم الأحد 28 من نوفمبر 2021 عددا من المباريات المثيرة والمرتقبة، أبرزها قمة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، وريال مدريد أمام إشبيلية.

ويلعب فريقا بيراميدز والمصري البورسعيدي منافسات دور الـ32 الثاني من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

لمعرفة كافة مواعيد اليوم من هنا

أخبار متعلقة
شريف: زملائي ساعدوني في الحصول على هداف الدوري.. وهذا سر تألقي ضد الزمالك كاف يدعم إقامة كأس العالم كل عامين.. وتأييد إنشاء دوري السوبر الإفريقي رصاصة ساني تعيد بايرن لصدارة الدوري الألماني تتويج سيدات الأهلي بدوري المرتبط لكرة السلة

الكونفدرالية

يحل بيراميدز ضيفا على مانيما يونيون الكونغولي في الثالثة من عصر اليوم وتذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس.

بينما يحل المصري البورسعيدي ضيفا علي ريفيرز يونايتد النيجيري في الخامسة مساء.

الدوري الإنجليزي

تقام خمس مباريات ضمن لقاءات الجولة 13 من مسابقة الدوري والبداية في الرابعة عصرا.

إذ تقام مواجهة بيرنلي ضد توتنام وتذاع عبر بي إن 3 بريميوم، وفي نفس التوقيت يستضيف مانشستر سيتي فريق وست هام يونايتد وتذاع عبر بي إن 1 بريميوم.

وفي الرابعة عصرا أيضا يستضيف ليستر سيتي فريق واتفورد وتذاع عبر بي إن 2 بريميوم وأخيرا يحل إيفرتون ضيفا على برينتفورد وتنقل عبر بي إن 1 إكسترا.

وفي ختام مباريات اليوم يستضيف تشيلسي فريق مانشستر يونايتد في السادسة والنصف مساء وتنقل عبر بي إن 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

يحل أتليتكو مدريد ضيفا على فريق قادش في السابعة والنصف مساء وتنقل عبر بي إن 1.

بينما يستضيف ريال مدريد فريق إشبيلية في قمة مباريات الجولة وتقام في العاشرة مساء وتنقل عبر بي إن 1 بريميوم.

الدوري الإيطالي

يستضيف ميلان فريق ساسولو في الرابعة عصرا بحثا عن مواصلة مشواره نحو الصدارة.

أما روما فيستضيف تورينو في السابعة مساء على ملعب الأولمبيكو.

وأخيرا يستضيف نابولي فريق لاتسيو في العاشرة إلا ربع مساء.

موعد مباريات اليوم موعد مباريات الأحد بيراميدز المصري تشيلسي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
مدرب برايتون: صافرات الاستهجان؟ ربما يجب علي دراسة تاريخ النادي ديباي: إذا كان كوتينيو سعيدا فأنا سعيد انتهت لعدم التكافؤ.. بنفيكا يسحق "9 لاعبين" بسباعية نظيفة يوفنتوس يعلن تعاونه مع جهات التحقيق بشأن "فبركة الصفقات"
أخر الأخبار
مدرب برايتون: صافرات الاستهجان؟ ربما يجب علي دراسة تاريخ النادي 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يكلف حمادة أنور لحضور عمومية الاتحاد المصري ساعة | الدوري المصري
أبو جريشة لـ في الجول: نبحث عن حلول لمستقبل الإسماعيلي.. والموسم مازال في البداية ساعة | الدوري المصري
ديباي: إذا كان كوتينيو سعيدا فأنا سعيد ساعة | الدوري الإسباني
موعد مباريات الأحد 28 نوفمبر 2021.. الكونفدرالية وقمة إنجلترا والدوري الإسباني ساعة | أوروبا
لاعب إنتر السابق لـ في الجول: الدوسري والفرج الأفضل في السعودية.. وهذا الأفضل في العالم ساعة | أمريكا
محمد شريف: تأثرت نفسيا بعدم المشاركة في مونديال الأندية.. وتلك مشادتي مع هاني ساعة | الدوري المصري
زلزال 99.. من "بالراحة يا حازم" إلى انهيار حلم كأس العالم 2002 2 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 2 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 3 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك 4 الخطيب رئيسا للنادي الأهلي للدورة الثانية.. ومرتجي أمينا للصندوق