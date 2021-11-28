موعد مباريات الأحد 28 نوفمبر 2021.. الكونفدرالية وقمة إنجلترا والدوري الإسباني

يشهد اليوم الأحد 28 من نوفمبر 2021 عددا من المباريات المثيرة والمرتقبة، أبرزها قمة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، وريال مدريد أمام إشبيلية.

ويلعب فريقا بيراميدز والمصري البورسعيدي منافسات دور الـ32 الثاني من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

لمعرفة كافة مواعيد اليوم من هنا

الكونفدرالية

يحل بيراميدز ضيفا على مانيما يونيون الكونغولي في الثالثة من عصر اليوم وتذاع المباراة عبر أون تايم سبورتس.

بينما يحل المصري البورسعيدي ضيفا علي ريفيرز يونايتد النيجيري في الخامسة مساء.

الدوري الإنجليزي

تقام خمس مباريات ضمن لقاءات الجولة 13 من مسابقة الدوري والبداية في الرابعة عصرا.

إذ تقام مواجهة بيرنلي ضد توتنام وتذاع عبر بي إن 3 بريميوم، وفي نفس التوقيت يستضيف مانشستر سيتي فريق وست هام يونايتد وتذاع عبر بي إن 1 بريميوم.

وفي الرابعة عصرا أيضا يستضيف ليستر سيتي فريق واتفورد وتذاع عبر بي إن 2 بريميوم وأخيرا يحل إيفرتون ضيفا على برينتفورد وتنقل عبر بي إن 1 إكسترا.

وفي ختام مباريات اليوم يستضيف تشيلسي فريق مانشستر يونايتد في السادسة والنصف مساء وتنقل عبر بي إن 1 بريميوم.

الدوري الإسباني

يحل أتليتكو مدريد ضيفا على فريق قادش في السابعة والنصف مساء وتنقل عبر بي إن 1.

بينما يستضيف ريال مدريد فريق إشبيلية في قمة مباريات الجولة وتقام في العاشرة مساء وتنقل عبر بي إن 1 بريميوم.

الدوري الإيطالي

يستضيف ميلان فريق ساسولو في الرابعة عصرا بحثا عن مواصلة مشواره نحو الصدارة.

أما روما فيستضيف تورينو في السابعة مساء على ملعب الأولمبيكو.

وأخيرا يستضيف نابولي فريق لاتسيو في العاشرة إلا ربع مساء.