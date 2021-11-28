محمد شريف: تأثرت نفسيا بعدم المشاركة في مونديال الأندية.. وتلك مشادتي مع هاني

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 10:55

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي - محمد شريف

اعترف محمد شريف مهاجم الأهلي بتأثره نفسيا في وقت سابق بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي في كأس العالم للأندية ومشاركته كبديل.

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

ونفى مهاجم الأهلي دخوله في شجار سابق مع حسين الشحات موضحا أن ما حدث كان مشادة مع محمد هاني.

وقال محمد شريف عبر قناة النهار: "بالتأكيد حزنت مثل أي لاعب بعد استبعادي من المنتخب أول مرة، ولكن هي قناعات جهاز فني وأنا تقبلت وجهة النظر وعملت أكثر حتى عدت من جديد".

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وتابع "علمت باستبعادي من مواقع التواصل الاجتماعي وتحدث معي وائل جمعة وأبلغني أنني لاعبا جيدا واستبعادي ليس معناه عكس ذلك".

وواصل "بالفعل هاتفني محمود الخطيب رئيس الأهلي بعد استبعادي من المنتخب ودعمني وطالبني بعدم الحزن والتركيز على الفترة المقبلة".

وعن علاقته بمحمد صلاح قائد المنتخب أوضح "علاقتي جيدة معه وهو يجلس معنا جميعا في المنتخب ولا يشعرنا أنه نجم في ليفربول".

وعن أبرز منافسيه في الدوري قال: "هناك الكثير من المهاجمين المميزين في الدوري المصري، في كل ناد ستجد لاعبا جيدا في مركز الهجوم".

وكشف محمد شريف "بالطبع حزنت وقت جلوسي على دكة البدلاء وقت مشاركة والتر بواليا، وتأثرت نفسيا بعدم مشاركتي في كأس العالم للأندية سوى لدقائق معدودة، لكن لم أتحدث مع المدير الفني وركزت أكثر في التدريب حتى عادت لي الفرصة".

وعن تفضيل بيتسو موسيماني المحترفين الأجانب أوضح "لا أعلم نواياه وبالتأكيد لكل مدرب قناعاته لكن أعتقد أن أي مدير فني سيلعب بمن يساعده على الفوز".

وبالحديث عن حقيقة شجاره مع حسين الشحات كشف "لم يحدث إطلاقا حدثت مشادة سابقة ولكن كانت بيني وبين محمد هاني وكانت مجرد نرفزة ملعب".

واختتم تصريحاته بعد سؤاله عن توقيع غرامة مالية "أي لاعب في الأهلي يخطئ يتم معاقبته".

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