شريف: زملائي ساعدوني في الحصول على هداف الدوري.. وهذا سر تألقي ضد الزمالك

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 00:57

كتب : FilGoal

الزمالك - الأهلي - محمد شريف

كشف محمد شريف مهاجم الأهلي عن أسباب ظهوره بمستوى جيد خلال مباريات القمة ضد الزمالك.

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال شريف عبر قناة النهار: " مباراة الزمالك حدث كبير وأنا أستمتع بها ويكون لقاء مفتوح من الفريقين وخارج التوقعات وأحاول حفظ المدافعين الذي ألعب ضدهم".

وأضاف "لا أركز أن أفشة يصنع لي الكثير من الأهداف وكل لاعبي الأهلي في الموسم الماضي كانوا يصنعون الأهداف لي لمساعدتي أن أكون هداف الدوري، ولكن أفشة كان أكثر من صنع لي الأهداف وبعده معلول والشحات".

أخبار متعلقة
في الجول يحصل على نسخة من خطاب الأولمبية لـ الأهلي باعتماد نتيجة الانتخابات.. وعدم وجود العامري الأهلي: العامري فاروق فاز بمنصب نائب الرئيس بالتزكية باللوائح والقوانين رقم قياسي وصدارة جديدة.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام ساوثامبتون؟

وأكمل "1000 من مشجعي الأهلي في الملعب كنت أشعر أنهم 100 ألف خلال مباراة القمة".

وشدد "بالتأكيد أسعى للحصول على لقب هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي وأيضا تطوير مستواي بشكل أكبر".

واستمر في تصريحاته "إذا مرت مباراة دون أن أسجل الأهداف أشعر أنني أموت".

وأوضح "تلقيت العديد من العروض من تركيا والسعودية لكني أشعر بالراحة في الأهلي والنادي عدل عقدي ليراضيني".

وأتم تصريحاته "وافقت على الإعارة لأثبت قدراتي لأنني كنت أعلم أنني لن أشارك مع الأهلي في هذه الفترة".

الأهلي محمد شريف الدوري المصري
نرشح لكم
في الجول يحصل على نسخة من خطاب الأولمبية لـ الأهلي باعتماد نتيجة الانتخابات.. وعدم وجود العامري عبد الفتاح: أرسلنا لعبة سيراميكا أمام الزمالك لخبير من فيفا ورد علينا بعدم وجود ركلة جزاء دياب: نريد تفادي أخطاء التحكيم الواضحة.. وكأس الرابطة في موعده الأهلي: العامري فاروق فاز بمنصب نائب الرئيس بالتزكية باللوائح والقوانين
أخر الأخبار
توريس بعد الخسارة أمام برشلونة: نحن الفريق الوحيد الذي لم يحصل على ركلة جزاء ساعة | الدوري الإسباني
شريف: زملائي ساعدوني في الحصول على هداف الدوري.. وهذا سر تألقي ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
اكتمال المتأهلين لـ كأس العالم للأندية.. خطأ بيريرا يهدي بالميراس لقب كأس ليبرتادوريس ساعة | أمريكا
في الجول يحصل على نسخة من خطاب الأولمبية لـ الأهلي باعتماد نتيجة الانتخابات.. وعدم وجود العامري ساعة | مصر
انتهت لعدم التكافؤ.. بنفيكا يسحق "9 لاعبين" بسباعية نظيفة ساعة | أوروبا
فوز تشافي الثاني.. ديباي ينقذ برشلونة في اللحظات الأخيرة ساعة | الدوري الإسباني
يوفنتوس يعلن تعاونه مع جهات التحقيق بشأن "فبركة الصفقات" ساعة | الدوري الإيطالي
عبد الفتاح: أرسلنا لعبة سيراميكا أمام الزمالك لخبير من فيفا ورد علينا بعدم وجود ركلة جزاء ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جدول مباريات مصر في كأس العرب.. الموعد والقنوات الناقلة وقائمة المنتخب 2 تعليق ساخر من كراوتش بعد معادلة صلاح لرقمه في الدوري الإنجليزي 3 ملف - طالع كل ما قاله مرتضى منصور في المؤتمر الأول بعد العودة إلى الزمالك 4 أول تصريح من مرتضى منصور لـ في الجول بعد عودته لرئاسة الزمالك