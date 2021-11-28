شريف: زملائي ساعدوني في الحصول على هداف الدوري.. وهذا سر تألقي ضد الزمالك

كشف محمد شريف مهاجم الأهلي عن أسباب ظهوره بمستوى جيد خلال مباريات القمة ضد الزمالك.

محمد شريف النادي : الأهلي الأهلي

وقال شريف عبر قناة النهار: " مباراة الزمالك حدث كبير وأنا أستمتع بها ويكون لقاء مفتوح من الفريقين وخارج التوقعات وأحاول حفظ المدافعين الذي ألعب ضدهم".

وأضاف "لا أركز أن أفشة يصنع لي الكثير من الأهداف وكل لاعبي الأهلي في الموسم الماضي كانوا يصنعون الأهداف لي لمساعدتي أن أكون هداف الدوري، ولكن أفشة كان أكثر من صنع لي الأهداف وبعده معلول والشحات".

وأكمل "1000 من مشجعي الأهلي في الملعب كنت أشعر أنهم 100 ألف خلال مباراة القمة".

وشدد "بالتأكيد أسعى للحصول على لقب هداف الدوري للموسم الثاني على التوالي وأيضا تطوير مستواي بشكل أكبر".

واستمر في تصريحاته "إذا مرت مباراة دون أن أسجل الأهداف أشعر أنني أموت".

وأوضح "تلقيت العديد من العروض من تركيا والسعودية لكني أشعر بالراحة في الأهلي والنادي عدل عقدي ليراضيني".

وأتم تصريحاته "وافقت على الإعارة لأثبت قدراتي لأنني كنت أعلم أنني لن أشارك مع الأهلي في هذه الفترة".