انتهت لعدم التكافؤ.. بنفيكا يسحق "9 لاعبين" بسباعية نظيفة

الأحد، 28 نوفمبر 2021 - 00:27

كتب : FilGoal

لاعبو بنفيكا يحتفلون بهدف في مرمى برشلونة

تعرض بيلينينسيس البرتغالي لموقف صعب للغاية، قاده لمواجهة بنفيكا بـ 9 لاعبين فقط على أرض الملعب، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري البرتغالي.

جاء ذلك إثر تفشي فيروس كورونا في قائمته بصورة مفاجئة، أصابت 17 لاعبا، ليدخل الفريق هذه المباراة وهو غير قادر على إكمال تشكيله الأساسي، وبطبيعة الحال بلا أي بدلاء.

وإن كان الوضع لا يمكنه أن يصبح أسوأ، فإن اثنين من اللاعبين التسعة كانا حارسي مرمى، وهما ألفارو راماليو وجواو مونتيرو الذي اضطر للعب داخل الميدان.

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وكأن الطين بحاجة للمزيد من البلة، سجل إدواردو دي سوزا سانتوس "كاو" هدفا عكسيا في شباك فريقه بالدقيقة الأولى من عمر المباراة، ليبدأ الحفل..

سجل هاريس سيفيروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 14، وأضاف يوليان فايجل الهدف الثالث في الدقيقة 27، بينما سجل داروين نونيز رابع وخامس الأهداف في الدقيقتين 34 و36.

خضع هدفي نونيز للمراجعة بتقنية الفيديو التي أيدت صحتهما، فيما عاد سيفيروفيتش للتسجيل بالهدف السادس في الدقيقة 49، وأخيراأ أكمل نونيز الهاتريك في الدقيقة 45.

مع بداية الشوط الثاني أجرى جورجي جيسوس مدرب بنفيكا 5 تبديلات دفعة واحدة، حيث أراح رافا سيلفا ونيكولاس أوتامندي ويوليان فايجل وداروين نونيز وأليخاندرو جريمالدو من صفوفه الأساسية، ليدفع بكل من بيتزي وموراتو وعادل تعرابت وجونسالو راموس وجي دياز.

ما هي إلا ثوان معدودة حتى اضطر الحكم لإيقاف المباراة بسبب إصابة أحد لاعبي بيلينينسيس، قبل أن يطلق صافرته معلنا نهاية المباراة مبكرا لعدم التكافؤ.

الفوز رفع رصيد بنفيكا إلى 31 نقطة في صدارة الدوري البرتغالي مؤقتا، بفارق نقطتين عن بورتو وسبورتنج لشبونة ولكل منهما مباراة في هذه الجولة، فيما تجمد رصيد بيلينينسيس عند 8 نقاط في المركز السادس عشر.

بنفيكا بيلينينسيس الدوري البرتغالي 9 لاعبين
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