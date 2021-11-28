فوز تشافي الثاني.. ديباي ينقذ برشلونة في اللحظات الأخيرة

في الدقائق الأخيرة، تغلب برشلونة على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب "لا سيراميكا" ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإسباني.

سجل أهداف برشلونة فرينكي دي يونج في الدقيقة 49 وممفيس ديباي في الدقيقة 88 وفيليبي كوتينيو في الدقيقة 94، فيما سجل صامويل شوكويزي هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 76.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 23 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

ممفيس ديباي يقود هجوم برشلونة ضد فياريال ⚽️#السبت_الكروي pic.twitter.com/NYyIVfyQH0 — FilGoal (@FilGoal) November 27, 2021

بداية كتالونية

البداية أتت بركنية في الدقيقة الخامسة وصلت إلى عبد الصمد الزلزولي مهاجم برشلونة الواعد الذي قابلها برأسية ولكن الحارس جيرونيمو رولي نجح في الإبعاد.

وفي الدقيقة 8 مرر فرينكي دي يونج إلى ممفيس ديباي الذي سدد بجوار القائم، تلاه جافي في الدقيقة التاسعة بتسديدة أخرى لاقت المصير ذاته.

وأهدر ديباي هدفا محققا في الدقيقة 18 بعد تمريرة من دي يونج أيضا الذي منحه وضعية انفراد، ولكنه وضع الكرة خارج المرمى بغرابة.

فياريال يرد

بدأ فياريال يشكل الخطورة بتسديدة من مانو تريجيروس في الدقيقة 26 لتصطدم بالدفاع، تلاه باو توريس في الدقيقة 33 برأسية بعد ركنية ولكن مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 39 كاد أرنولد دانيوما أن يسجل من انفراد، إلا أن قفاز الألماني مارك أندريه تير شتيجن وقف حائلا.

أخيرا أطلق ألفونسو بيدرازا تسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 43 ولكن مرت كرته بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأخيرا سجل برشلونة

سريعا في الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 49 سجل برشلونة الهدف الأول بعد عرضية من جوردي ألبا وصلت إلى ديباي الذي سددها في جسد رولي لترتد إلى دي يونج ويسكنها الشباك الخالية.

رفع الحكم المساعد رايته لوجود شبهة تسلل على ديباي، ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو للقطة تأكدت صحة الهدف.

وفي الدقيقة 56 سدد ديباي كرة ضعيفة تصدى لها الحارس، بينما رد دانيوما في الدقيقة 60 بكرة مرت بجوار القائم.

فياريال يرد مجددا

أجرى أوناي إيمري مدرب فياريال تبديلين في الدقيقة 65 بخروج ألفونسو بيدرازا وييريمي بينو ونزول بيرفيس إستوبينان وصامويل شوكويزي، بينما حل عثمان ديمبلي بدلا من عبد الصمد الزلزولي في صفوف برشلونة.

وفي الدقيقة 71 اضطر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لإجراء تبديله الثاني بخروج جوردي ألبا للإصابة ونزول أوسكار مينجويزا.

ووسط تخبط دفاعي، سجل صامويل شوكويزي هدف التعادل في الدقيقة 76 بعد لمسة رائعة وصلت إليه من دانيوما.

برشلونة واللحظات الأخيرة

سريعا في الدقيقة 80 أجرى تشافي ثالث تبديلاته بخروج نيكو ونزول فيليبي كوتينيو، فيما أخرج فياريال لاعبه مانو تريجيروس وحل داني رابا بدلا منه.

وفي الدقيقة 88 سجل ممفيس ديباي الهدف الثاني للكتلان بعد طولية من تير شتيجن أخطأ الدفاع في تشتيتها بالرأس لتصل إلى الهولندي الذي راوغ الحارس ثم سجلها بين قدمي إستوبينان الذي حاول إغلاق المرمى.

أخيرا ارتكب خوان فويث خطأ أدى إلى ركلة جزاء، سجل منها فيليبي كوتينيو الهدف الثالث في الدقيقة 94.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 23 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويلعب برشلونة مباراته القادمة في الليجا يوم السبت ضد ريال بيتيس، فيما يتقي فياريال مع إشبيلية في اليوم ذاته.